Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Продуктовый импорт
27.02.2020

Продуктовый импорт

    • По данным Федеральной таможенной службы, за 2019 год в Россию было завезено на 7,6% меньше свежего и мороженого мяса, их объем составил 377,9 тыс. тонн. В то же время свежего и мороженого мяса птицы импортировали на 2,5% больше, чем в 2018 году, 227,3 тыс. тонн. Рыбы за отчетный период было завезено на 9,1% больше, чем за 2018 год, – 444,1 тыс. тонн. Снизились поставки изделий и консервов из мяса – на 1,6% до 18 тыс. тонн.

    Поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного года увеличились по сравнению с 2018 годом на 6,4%, составив 177,5 тыс. тонн. Значительно вырос импорт сливочного масла – на 33%, до 118,8 тыс. тонн. Также увеличились поставки сыра и творога – на 2,2%, до 272,8 тыс. тонн.

    По итогам 2019 года объем импортного пальмового масла сохранился на уровне показателя 2018 года и составил порядка 1,1 млн тонн. Ввоз растительного масла, напротив, снизился – на 90,3% (до 2,5 тыс. тонн).

    В 209 году в Россию было ввезено на 16,7% меньше яблок, чем годом ранее, – 934,5 тыс. тонн. Также импорт бананов снизился на 2,8% – до 1,5 млн тонн. Одновременно с этим объем поставок цитрусовых увеличился на 0,8% и составил 1,69 млн тонн.

    По итогам отчетного года поставки сахара-сырца выросли на 13,8%, составив 7,4 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара, напротив, упал – на 26,6% до 231,5 тыс. тонн.

    Отметим, что в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года снизились поставки цитрусовых на 12,8% (до 353 тыс. тонн), пальмового масла – на 17,8% (до 93,3 тыс. тонн), яблок – на 22,3% (до 76,5 тыс. тонн), свежего и мороженого мяса – на 25,7% (до 29,2 тыс. тонн), белого сахара – на 66% (до 13,3 тыс. тонн), изделий и консервов из мяса – на 11,8% (до 1,5 тыс. тонн) и растительного масла – на 75% (до 0,2 тыс. тонн). По остальным исследуемым продуктам отмечен рост объемов поставок.

    По сравнению с предыдущим месяцем ввоз практически всех исследуемых продуктов питания на территорию РФ увеличился. Снижение наблюдается только в поставках пальмового масла (-4,6%), свежего и мороженого мяса (-3,9%), сыра и творога (-13,7%) и изделий и консервов из мяса (-16,7%). 

    По итогам 2019 года поставки кофе на российский рынок увеличились на 11,4% (до 217,8 тыс. тонн), поставки чая, напротив, снизились – на 8,2% (до 150,3 тыс. тонн).

    В декабре кофе было ввезено 17,7 тыс. тонн, что на 11,3% больше показателя аналогичного месяца прошлого года и на 6,6% больше предыдущего месяца. Чая в Россию в декабре завезли 13,2 тыс. тонн – на 43,5% больше, чем в декабре 2018, но на 9,6% меньше, чем в ноябре 2019 года.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.01.2020
    Импорт рыбы в Россию
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019ИмпортРыба
    0
    17.01.2020
    Грузы «Дела»
    Грузооборот ООО «ДелоПортс», владеющее стивидорными активами Группы компаний «Дело» (контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания […]
    2019ГрузооборотГруппа ДелоДелоПортс
    0
    23.01.2020
    Железнодорожные контейнеры
    Итоги 2019 года
    2019КонтейнерыРЖД
    0
    13.02.2020
    Импорт в регионы
    Итоги 2019
    2019ИмпортРегионыСтатистика таможни
    0
    25.02.2020
    Импорт и экспорт подакцизных грузов
    Объемы и доходы от экспорта российской водки выросли
    2019ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    15.01.2020
    «Атомфлот» подвел итоги года
    ФГУП «Атомфлот» подвело итоги работы за 2019 год. За прошлый год атомными ледоколами проведено 510 судов общей валовой […]
    2019Арктик СПГ 2Балтийский заводГыдан
    0
    04.02.2020
    Импорт и экспорт Китая
    По данным главного таможенного управления КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам 2019 года составил более 4,576 трлн долларов. […]
    2019Внешняя торговляКитай
    0
    13.02.2020
    Контейнерооборот Гданьска
    Итоги 2019 года
    2019ГданьскКонтейнерооборот
    0
    28.01.2020
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Ноябрь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотНоябрьПОРТСТАТ
    0
    18.02.2020
    Что растет в импорте
    ТОП-5 растущих товарных позиций в импорте. Итоги 2019
    2019ИмпортСтатистика таможниТоварные группы
    0
    17.01.2020
    Контейнерооборот лидеров
    Итоги 2019 года
    2019КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    14.02.2020
    Почти 15 миллионов TEU в Роттердаме
    Контейнерооборот порта Роттердам составил по итогам 2019 года 14.8 млн TEU – на 2,2% больше, чем было перевалено […]
    2019ГрузооборотКонтейнерооборотРоттердам
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    27.02.2020 Контейнерооборот портов Италии
    26.02.2020 Контейнерооборот Украины
    25.02.2020 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    25.02.2020 Порты-мультимиллионеры
    25.02.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2020
    21.02.2020 Контейнерооборот Южной Кореи
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ