Продуктовый импорт

По данным Федеральной таможенной службы, за 2019 год в Россию было завезено на 7,6% меньше свежего и мороженого мяса, их объем составил 377,9 тыс. тонн. В то же время свежего и мороженого мяса птицы импортировали на 2,5% больше, чем в 2018 году, 227,3 тыс. тонн. Рыбы за отчетный период было завезено на 9,1% больше, чем за 2018 год, – 444,1 тыс. тонн. Снизились поставки изделий и консервов из мяса – на 1,6% до 18 тыс. тонн.

Поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного года увеличились по сравнению с 2018 годом на 6,4%, составив 177,5 тыс. тонн. Значительно вырос импорт сливочного масла – на 33%, до 118,8 тыс. тонн. Также увеличились поставки сыра и творога – на 2,2%, до 272,8 тыс. тонн.

По итогам 2019 года объем импортного пальмового масла сохранился на уровне показателя 2018 года и составил порядка 1,1 млн тонн. Ввоз растительного масла, напротив, снизился – на 90,3% (до 2,5 тыс. тонн).

В 209 году в Россию было ввезено на 16,7% меньше яблок, чем годом ранее, – 934,5 тыс. тонн. Также импорт бананов снизился на 2,8% – до 1,5 млн тонн. Одновременно с этим объем поставок цитрусовых увеличился на 0,8% и составил 1,69 млн тонн.

По итогам отчетного года поставки сахара-сырца выросли на 13,8%, составив 7,4 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара, напротив, упал – на 26,6% до 231,5 тыс. тонн.

Отметим, что в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года снизились поставки цитрусовых на 12,8% (до 353 тыс. тонн), пальмового масла – на 17,8% (до 93,3 тыс. тонн), яблок – на 22,3% (до 76,5 тыс. тонн), свежего и мороженого мяса – на 25,7% (до 29,2 тыс. тонн), белого сахара – на 66% (до 13,3 тыс. тонн), изделий и консервов из мяса – на 11,8% (до 1,5 тыс. тонн) и растительного масла – на 75% (до 0,2 тыс. тонн). По остальным исследуемым продуктам отмечен рост объемов поставок.

По сравнению с предыдущим месяцем ввоз практически всех исследуемых продуктов питания на территорию РФ увеличился. Снижение наблюдается только в поставках пальмового масла (-4,6%), свежего и мороженого мяса (-3,9%), сыра и творога (-13,7%) и изделий и консервов из мяса (-16,7%).

По итогам 2019 года поставки кофе на российский рынок увеличились на 11,4% (до 217,8 тыс. тонн), поставки чая, напротив, снизились – на 8,2% (до 150,3 тыс. тонн).

В декабре кофе было ввезено 17,7 тыс. тонн, что на 11,3% больше показателя аналогичного месяца прошлого года и на 6,6% больше предыдущего месяца. Чая в Россию в декабре завезли 13,2 тыс. тонн – на 43,5% больше, чем в декабре 2018, но на 9,6% меньше, чем в ноябре 2019 года.