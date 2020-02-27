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штамп экспорт
27.02.2020

Куда растет экспорт

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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, в 2019 году экспорт из России в денежном выражении снизился на 7,4% (или на 33,2 млрд долларов) и составил 305,4 млрд долларов. В физическом выражении вывоз товаров увеличился на 32,8 млн тонн, или на 3,5% до 964,9 млн тонн.

    В денежном выражении

    Наибольший рост экспорта в процентном выражении с точки зрения стоимости пришелся на самое маленькое государство в западном полушарии – Сент-Китс и Невис. В мае 2019 года в Сент-Китс и Невис было поставлено судно (код ТН ВЭД 8901901000 – «прочие грузовые и грузопассажирские плавучие средства морские») на сумму 963,4 тыс. долларов. Таким образом, экспорт в эту страну вырос в 2,8 тыс. раз. На самом деле, можно предположить, что, скорее всего, имела место регистрация судна под флагом Сент-Китс и Невис.

    Экспорт на Барбадос вырос с 332 долларов до 859,3 тыс. долларов (или в 2,6 тыс. раз). При этом 78,6% поставок приходилось на мазуты, 10,6% – на бумагу и картон и 9,6 – на фанеру.

    Отгрузки в Замбию увеличились в 23,4 раза – с 3,7 млн долларов до 87 млн долларов. 63,5% поставок приходится на «средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава», которые увеличись на 55,3 млн долларов.

    Наибольший рост стоимости экспорта в абсолютном выражении пришелся на Великобританию. В 2019 году отгрузки товаров в эту страну из России выросли на 3,3 млрд долларов и составили 13,1 млрд долларов. При этом на 4,9 млрд долларов увеличился экспорт необработанного золота.

    Экспорт в Норвегию вырос на 1,7 млрд долларов до 2,8 млрд долларов. Стоит отметить, что в 2019 году из Ямала-Ненецкого АО в Норвегию было отгружено сжиженного природного газа на сумму 1,6 млрд долларов. В 2018 году поставок СПГ не было. Таким образом, формально поставки минеральных продуктов в Норвегию выросли с 542,7 млн долларов до 2,2 млрд долларов. На самом деле, газ из Сабетты в Норвегии не остается, а просто переваливается там с арктических газовозов на конвенциональные и идет дальше.

    На третьем месте находятся Нидерланды. За 2019 год экспорт в Нидерданды увеличился на 1,2 млрд долларов до 44,7 млрд. При этом наиболее значительно выросли отгрузки никеля и изделий из него (+700,6 млн долларов), меди и изделий из нее (+226,9 млн долларов), рыбы и морепродуктов (+152,1 млн долларов). Также стоит отметить, что по стоимости экспорта из России Нидерланды находятся на втором месте (после Китая с 54,8 млрд долларов).

    В физическом выражении

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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за декабрь 2019 года.

    В физическом выражении (как и в денежном) набольший рост в процентах приходится на Сент-Китс и Невис (рост в 351,7 тыс. раз). На втором месте – Барбадос (рост в 224,1 тыс. раз).

    В 243,4 раза или на 840 тонн выросли поставки в Чад. 742,5 тонны из этого объема пришлось на пшеничную муку, 36,7 тонн – на дрожжи. 5 граммов дрожжей на 1 кило муки – стало быть, дрожжи сухие. Помощь голодающим – хотя и небесплатная, судя по статистике.

    Лидером по приросту физического объема экспорта является Беларусь, поставки в эту страну выросли на 29,9 млн тонн до 64,2 млн тонн. 50,4% всего объема поставок приходится на мыло и поверхностно-активные органические вещества, отгрузки которых увеличились на 32,1 млн тонн. Каменного угля было вывезено на 2,4 млн тонн больше по сравнению в 2018 годом, пластмасс и изделий из них – на 719,2 тыс. тонн больше.

    Вторая страна, поставки в которую выросли наиболее существенно, – Китай. В 2019 году экспорт в Китай увеличился на 9,7 млн тонн до 147,7 млн тонн. Стоит отметить, что отгрузки топлива минерального, нефти и продуктов их перегонки; битуминозных веществ; восков минеральных выросли на 5,6 млн тонн (в том числе каменного угля – на 4,1 млн тонн). Руды и концентратов железных было вывезено на 2,9 млн тонн больше, чем годом ранее, черных металлов – на 1,3 млн тонн больше.

    Экспорт в Норвегию вырос на 9,6 млн тонн. Из них 9,4 млн тонн приходилось на СПГ (о том, что Норвегия в данном случае является страной назначения чисто номинально, мы уже говорили). Общий объем поставок в Норвегию составил 11,9 млн тонн.


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