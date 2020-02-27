Финансы Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel опубликовал финансовые показатели по итогам 2019 года.

Чистая выручка компании увеличилась на 1,5% до 21,1 млрд швейцарских франков (21,6 млрд долларов), валовая прибыль – на 3,5% до 8 млрд франков (8,2 млрд долларов).

Показатель EBITDA вырос на 51,3% до 1,8 млрд франков (1,9 млрд долларов), операционная прибыль – на 7,5% до 1,1 млрд франков (1,1 млрд долларов).

Чистая прибыль составила 800 млн франков (820,5 млн долларов), на 3,6% выше, чем за 2018 год.

В сегменте Seafreight объем перевозок увеличился на 3,6% и составил 4,9 млн TEU, чистый оборот вырос на 4,6% до 7,5 млрд франков (7,6 млрд долларов), валовая прибыль – на 3,8% до 1,5 млрд франков (1,6 млрд долларов), операционная прибыль в сегменте выросла на 9,1% до 456 млн франков (467,7 млн долларов).

В сегменте Airfreight перевозки упали на 5,7% до 1,6 млн тонн, чисты оборот снизился на 4,5% до 4,7 млрд франков (4,8 млрд долларов), операционная прибыль – на 7,3% до 329 млн франков (337,4 млн долларов), валовая прибыль выросла на 9,6% до 1,3 млрд франков (1,4 млрд долларов).

В сегменте Overland чистый оборот вырос на 1,7% до 3,6 млрд франков (3,7 млрд долларов), валовая прибыль – на 3% до 1,1 мдрд франков (1,1 млрд долларов), операционная прибыль – на 2,6% до 78 млн франков (80 млн долларов).

В сегменте Contract Logistics чистый оборот увеличился на 2,8% до 5,4 млрд франков (5,5 млрд долларов), валовая прибыль – на 1,7% до 4 млрд франков (4,1 млрд долларов), операционная прибыль – сразу на 43,5% до 198 млн франков (203,1 млн долларов).