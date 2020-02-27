Скоро заканчивается очередной льготный период регистрации на участие в конференции BREAKBULK RUSSIA 2020 (3 апреля, Санкт-Петербург). В течение шести лет форум остаётся авторитетной площадкой, на которой обсуждаются актуальные вопросы логистики особо тяжелых и негабаритных грузов. Ежегодно основные игроки на рынке КТГ собираются в крупнейшем портовом городе России.

Среди участников BREAKBULK RUSSIA 2020 по состоянию на 26 февраля т.г.:

ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЫ

ARCTIC LNG 2

Астафьев Георгий, эксперт

HDService

Мельникова Майя, начальник отдела обеспечения контрактов

John Deere Rus

Маликов Дмитрий, аналитик по логистике

RAOS Project Oy

Plyusnin Artem, Head of Logistic, Customs Clearance and Storage Facilities Discipline

Mikhaylovskaya Oxana, Logistic Discipline Lead of Supply Directorate

Linder Michael, Procurement Discipline Lead

Siemens Gas Turbine Technologies

Соловьев Василий, директор по логистике

Vestas North & Central Europe

Гордеев Николай, специаоист по транспорту и таможне

Атомстройэкспорт

Евстифеев Андрей, главный специалист

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Хрипунов Евгений, руководитель направления по логистике

ГАЗПРОМНЕФТЬ — ОНПЗ

Долинная Екатерина, главный специалист по таможенному оформлению

Агородников Дмитрий

Билько Владимир, главный специалист по транспортированию

Алексеенко Елена, главный специалист по таможенному оформлению

ГК «Ростсельмаш»

Клейменова Юлия, начальник департамента внешней логистики

Группа ERIELL

Каюмов Султанбек, руководитель ЕЦЛ ДМТО (Единый Центр Логистики)

Ижорские заводы

Николаев Дмитрий, ведущий специалист по ж.д. перевозкам

Конструкторское бюро приборостроения

Бут Данила, директор департамента логистики

КОНЦЕРН ТИТАН-2

Ревякин Георгий, начальник отдела транспортной экспедиции

РЭИН

Пуцыло Юлия, руководитель направления по координации грузоперевозок по территории страны сооружения АЭС

Сименс Трансформаторы

Ковалев Филипп, специалист по логистике

Петров Владислав

НИПИГАЗ

1 делегат

НОВАТЭК-Мурманск

Лисовой Олег, начальник отдела логистики

Транспортная дирекция НПО «Азот»

Савенков В.С., заместитель генерального директора по перевозкам

Горшков Сергей, начальник автомобильного отдела

Перепечен П.И. , главный специалист автомобильного отдела

Транспортно-экспедиторские и агентские компании

AsstrA Forwarding AG

Лоховинин Егор

Blue Water Shipping

Шорохова Татьяна, генеральный директор

Князев Илья, менеджер проектов

NAWINIA RUS

3 делегата

Redline Projects

Jevgeni Kazmin

TIS Group

Гречухина Екатерина ,Заместитель директора по коммерческим вопросам

Филатов Андрей, Заместитель директора проектной логисстики

АвиаПлюс

Александр Карташов, ведущий специалист по развитию бизнеса

Автоспецтяж Плюс

Говоров Дмитрий, генеральный директор

Третьяков Максим, коммерческий директор

Матросов Павел, руководитель отдела проектных перевозок

АТР

Дедов Евгений, генеральный директор

Асеев Олег, исполнительный директор

АТП «Невское»

Лиговина Елена, генеральный директор

БАЛТАМЕРИКА транспортное агентство

Кудрявцев Александр, генеральный директор

БАЛТИК МЕРКУР

Рыбаков Юрий, руководитель службы фрахтования

Вектор

Спирюгов Александр, исполнительный директор

Волга-Оптима

Джурко Александр, руководитель фрахтового отдела

Волго-Балтик Логистик

Костылев Егор, менеджер по проектам

ГК «ЮТЭК»

Князев Александр, начальник коммерческого отдела

Комбинат Инновационных Технологий — МонАрх

Стоянчук Юрий, заместитель директора по транспорту

Логистик-Центр

Харитонов Сергей, специалист по перевозке негабаритных грузов

МАГЕЛЛАН

Хубларян Аркадий, генеральный директор

Сидошенко Сергей, менеджер транспортной логистики

Буцкий Евгений, менеджер транспортной логистики

Самолюк Ирина, руководитель филиала в г. Санкт-Петербург

МагелланТранс

Соболев Георгий, генеральный директор

Мультимодальный Контейнерный Сервис

Шабалин Глеб, генеральный директор

Негабаритика

Палиенко Дмитрий, генеральный директор

Бородин Вячеслав, заместитель генерального директора

Калашников Сергей, коммерческий директор

Негабарит-Транс

Павел Аванесян

Питер-Транс

Богудинов Дмитрий, генеральный директор

РКП-Транс

Никонов Вадим, руководитель отдела логистики

РТЛ

Марченко Виктор Директор по развитию бизнеса в РФ и СНГ

Силач-ТрансБалтик

Гефель Денис, генеральный директор

ЖД операторы

РЖД Логистика

Винокурова Наталия, заместитель директора по промышленной логистике и аутсорсингу

Ермаков Алексей, начальник отдела перевозок негабаритных грузов

Порты и морские администрации

ДВМП

Садчикова Светлана, начальник отдела

Вишневская Наталья, ведущий менеджер Фрахтового отдела

Corinth Canal S.A. (A.E.DI.K)

Dimitris Roussis, Sales & Marketing Department.Data Protection Officer (DPO)

ZOUGLIS GEORGIOS, GENERAL MANAGER

GIATSIOS ILIAS, HEAD OF LEGAL DEPARTMENT / MEMBER OF THE BOARD

Сюрвей

Генеральная Сюрвейерская Компания

Пашкова Татьяна, директор московского представительства

Производители техники и оборудования

Cometto S.p.A.

Zingan Adrian, Export Sales Manager

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Бермес Арсентий, коммерческий директор

Судоходные компании

CMA CGM RUS

Соколов Александр, эксперт OOG, Projects

Ingria Shipping

1 делегат

P&O Maritime Logistics

Дроздов Александр, директор

SPLIETHOFF GROUP

Радкевич Юлия, коммерческий представитель

Выдача спецразрешений и конвой

K-TRANSGROUP

Атайбеков Самат, директор

Для регистрации необходимо заполнить заявку на сайте мероприятия — http://breakbulkevent.com

Прошу ознакомиться с проектом программы конференции. Приглашаю принять участие в дискуссиях на актуальные проблемы в проектной логистике! Жду Ваших предложений по дальнейшему формированию программы!

9.00-10.30 регистрация на конференцию, приветственный кофе-брейк

I сессия. Актуальные вопросы логистики проектных грузов

Сессия формируется

11.30-12.00 кофе-брейк

II сессия. Перевозка проектных грузов жд транспортом

Доклад ЦЖТ Негабарит

Узкие места при транспортировке негабаритных грузов по железной дороге. На что следует обращать внимание?

Доклад A.R.T. Logistics

Особенности перегруза крупногабаритного оборудования из Китая на сухопутных пограничных

терминалах

13.00-14.00 обед

III сессия. Транспортировка проектных грузов водным транспортом

Доклад Corinth Canal S.A. (A.E.DI.K)

Коринфский канал – короткий маршрут для проектных грузов

Доклад Sarjak

Использование контейнерных перевозок в логистике проектных грузов

Доклад SEA LINES

Анализ текущей ситуации на фрахтовом рынке

15.30-16.00 кофе-брейк

IV Сессия. Риски в проектных перевозках

Доклад «Глогос проект»

Оценка рисков при участии в тендерах

Доклад «Совфрахт»

Как провести оценку рисков при транспортировке негабаритного груза?

Доклад «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Влияние выбора упаковки на сохранность груза

17.00-20.00 Ужин