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Стратегия развития НМТП на 109 млрд рублей
26.02.2020

Стратегия развития НМТП на 109 млрд рублей

    • ПАО «НМТП» представило параметры стратегии развития до 2029 года.

    Из нее следует, что базовый сценарий дальнейшего развития мощностей ограничился границами порта Новороссийск. Порта Тамань в нем нет.

    Объем инвестиций в группу НМТП до 2029 года запланирован на уровне 108,4 млрд рублей, из которых 63,3 млрд рублей – реконструкция и модернизация действующих мощностей и 45,1 млрд рублей – бизнес-проекты.

    Инвестиции, в частности, пойдут на расширение контейнерного терминала в порту Новороссийск, терминал минеральных удобрений, универсальный перегрузочный комплекс АО «НСРЗ» и терминал растительных масел. Прирост мощностей предполагается на 21,8 млн тонн.

    Но в НМТП подчеркивают, что решения по инвестициям будут приниматься отдельно по каждому проекту в рамках актуализации Долгосрочной программы развития и рассмотрения бизнес-планов.

    Отметим, что, исходя из имеющейся на сегодня презентации, отличие от представленного ранее мастер-плана до 2020 года, принятого в 2012 году, и концепции развития ОАО «НМТП» и группы компаний до 2018 года по развитию портовых мощностей не очень большое.

    Стратегическими грузами для порта Новороссийск до 2024 года по-прежнему остаются нефть, нефтепродукты, а также уголь, нефтяной кокс и черные металлы.

    Кроме того, дополнительные точки роста в группе НМТП видят во вспомогательном флоте (буксиры, бункеровщики, пассажирские катера, экологический флот, пожарные суда), дополнительных услугах (контейнеризация и упаковка), а также судоремонт (аварийный ремонт, плановый ремонт, освидетельствование).

    Важным моментом для инвесторов в новой стратегии является то, что группа НМТП планирует выплачивать своим акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО с учетом свободного денежного потока.

     


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