Стратегия развития НМТП на 109 млрд рублей

ПАО «НМТП» представило параметры стратегии развития до 2029 года.

Из нее следует, что базовый сценарий дальнейшего развития мощностей ограничился границами порта Новороссийск. Порта Тамань в нем нет.

Объем инвестиций в группу НМТП до 2029 года запланирован на уровне 108,4 млрд рублей, из которых 63,3 млрд рублей – реконструкция и модернизация действующих мощностей и 45,1 млрд рублей – бизнес-проекты.

Инвестиции, в частности, пойдут на расширение контейнерного терминала в порту Новороссийск, терминал минеральных удобрений, универсальный перегрузочный комплекс АО «НСРЗ» и терминал растительных масел. Прирост мощностей предполагается на 21,8 млн тонн.

Но в НМТП подчеркивают, что решения по инвестициям будут приниматься отдельно по каждому проекту в рамках актуализации Долгосрочной программы развития и рассмотрения бизнес-планов.

Отметим, что, исходя из имеющейся на сегодня презентации, отличие от представленного ранее мастер-плана до 2020 года, принятого в 2012 году, и концепции развития ОАО «НМТП» и группы компаний до 2018 года по развитию портовых мощностей не очень большое.

Стратегическими грузами для порта Новороссийск до 2024 года по-прежнему остаются нефть, нефтепродукты, а также уголь, нефтяной кокс и черные металлы.

Кроме того, дополнительные точки роста в группе НМТП видят во вспомогательном флоте (буксиры, бункеровщики, пассажирские катера, экологический флот, пожарные суда), дополнительных услугах (контейнеризация и упаковка), а также судоремонт (аварийный ремонт, плановый ремонт, освидетельствование).

Важным моментом для инвесторов в новой стратегии является то, что группа НМТП планирует выплачивать своим акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО с учетом свободного денежного потока.