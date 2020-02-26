«Роснефтефлот» заключил договор с «Совкомфлотом»

«Роснефтефлот», оператор морского и речного флота НК «Роснефть», заключил однолетний договор с группой компаний «Совкомфлот» на оказание буксирных услуг в порту Усть-Луга.

Как сообщает пресс-служба «Роснефти, соглашение действует до 2021 года и предусматривает выполнение «Роснефтефлотом» швартовых операций судов, находящихся под управлением группы «Совкомфлот», а также оказание других буксирных услуг.

Это уже второй по счету договор, заключенный между «Роснефтефлотом» и группой «Совкомфлот» на оказание буксирных услуг.