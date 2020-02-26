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«Роснефтефлот» заключил договор с «Совкомфлотом»
26.02.2020

«Роснефтефлот» заключил договор с «Совкомфлотом»

    • «Роснефтефлот», оператор морского и речного флота НК «Роснефть», заключил однолетний договор с группой компаний «Совкомфлот» на оказание буксирных услуг в порту Усть-Луга.

    Как сообщает пресс-служба «Роснефти, соглашение действует до 2021 года и предусматривает выполнение «Роснефтефлотом» швартовых операций судов, находящихся под управлением группы «Совкомфлот», а также оказание других буксирных услуг.

    Это уже второй по счету договор, заключенный между «Роснефтефлотом» и группой «Совкомфлот» на оказание буксирных услуг.


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