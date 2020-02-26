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ММЛФ 2020
26.02.2020

ММЛФ-2020: рекордная посещаемость и картинки с выставки

    • На прошлой неделе в Москве завершил работу 23-й Московский международный логистический форум. По информации организаторов, в этом году форум побил все рекорды – его посетило 755 участников из 12 стран.

    Сессии проходили параллельно в четырех залах, опытом работы с профессиональной аудиторией делились директора по логистике крупнейших торговых и производственных компаний.

    В рамках ММЛФ-2020 впервые прошла конференция WMS Day, которую посетили около 200 человек.

    Главной темой конференции стала цифровизация, о ней говорили все докладчики, многие затрагивали вопросы экологии, ну, а главным ресурсом – в этом все выступающие были едины – остается человек.

    Обсуждались, впрочем, и не столь философские, но не менее животрепещущие прикладные вопросы, такие как введение с мая этого года обязательной маркировки товаров и внедрение электронных транспортных накладных.

    Публикуем фотоотчет нашего делегата.


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