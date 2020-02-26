ММЛФ-2020: рекордная посещаемость и картинки с выставки

На прошлой неделе в Москве завершил работу 23-й Московский международный логистический форум. По информации организаторов, в этом году форум побил все рекорды – его посетило 755 участников из 12 стран.

Сессии проходили параллельно в четырех залах, опытом работы с профессиональной аудиторией делились директора по логистике крупнейших торговых и производственных компаний.

В рамках ММЛФ-2020 впервые прошла конференция WMS Day, которую посетили около 200 человек.

Главной темой конференции стала цифровизация, о ней говорили все докладчики, многие затрагивали вопросы экологии, ну, а главным ресурсом – в этом все выступающие были едины – остается человек.

Обсуждались, впрочем, и не столь философские, но не менее животрепещущие прикладные вопросы, такие как введение с мая этого года обязательной маркировки товаров и внедрение электронных транспортных накладных.

Публикуем фотоотчет нашего делегата.