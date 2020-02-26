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Инвестировать в безопасность дорожного движения невыгодно
26.02.2020

Инвестировать в безопасность дорожного движения невыгодно

    • Порядка 3% всех дорожно-транспортных происшествий в мире происходит с участием коммерческого автомобильного транспорта, при этом причиной порядка 85% ДТП становится человеческий фактор. Из этих 85%, 25% ДТП происходит по вине профессионального водителя коммерческого автотранспорта, 75% – по вине других участников дорожного движения. Такие данные в своем отчете приводит Международный союз автомобильного транспорта (IRU).

    «Экспедиторы, логистические операторы и профессиональные водители коммерческого транспорта чрезвычайно внимательно относятся к своим обязанностям в области безопасности дорожного движения и служат примером», – говорится в отчете IRU.

    Согласно исследованию и опросу отраслевых пассажирских и грузовых компаний, проведенным IRU, главным препятствием для инвестиций в безопасность дорожного движения является дисбаланс между финансовыми затратами и прибылью. На основе анализа полученных данных IRU пришел к таким выводам:

    • Логистические компании вкладывают значительные средства в обеспечении безопасности дорожного движения. Порядка 80% опрошенных продолжат инвестировать в эту сферу в будущем;
    • Инвестиции в безопасность дорожного движения обусловлены в первую очередь социальной ответственностью компаний;
    • Значимым препятствием для инвестиций на регулярной основе является дисбаланс между затратами и прибылью;
    • Порядка 74% логистических компаний оценивают меры, предпринимаемые подрядчиками, по безопасности дорожного движения при организации цепи поставок.

    В настоящее время основная доля инвестиций в обеспечение безопасности дорожного движения приходится на транспортные технологии – 41%, на кадровые ресурсы – 31%, на меры эксплуатационной безопасности – 28%;

    подавляющее большинство экспедиторов выступает за введение дополнительных международных стандартов в области безопасности дорожного движения, при этом 90% из них отдает приоритет повышению стандартов безопасности водителя.

    В отчете отмечается, что в целях повышения уровня безопасности на дорогах необходимо действовать в четырех направлениях:

    • укрепление культуры безопасности как государственного, так и частного сектора;
    • целевые меры стимулирования бизнеса;
    • обязательная сертификация водителей и отраслевых компаний и упрощение отчетности;
    • гармонизация международных стандартов.

    «Правильные изменения, которые подстегнут инвестиции, позволят операторам коммерческого транспорта поспособствовать прогрессу других участников дорожного движения и благотворно повлиять на безопасность дорог в целом», – резюмировал генеральный секретарь IRU Умберто де Претто.

    В исследовании приняли участие 949 квалифицированных респондентов — представителей логистических операторов, экспедиторов с собственным парком транспортных средств или транспортных операторов (в том числе, операторов городских и междугородних автобусных перевозок). Оно проходило в 26 странах  Европы и СНГ. Это Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Франция, Швеция, Болгария, Венгрия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия, Чехия, Беларусь, Молдова, Россия, Украина.


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