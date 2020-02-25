Скончался владелец Wilhelmsen

На 82-м году скончался владелец норвежской судоходной компании Wilhelm Wilhelmsen Вильхем Вильхемсен. Он являлся владельцем семейного бизнеса в четвертом поколении: Wilhelmsen group была основана его прадедом в 1861 году в Тонсберге (Норвегия).

«В компании В.Вильхемсен работал на разных должностях, а официально начал свою деятельность в ней в 1964 году. С 1992 года по 2010 год занимал пост председателя совета директоров. Он занимал активную позицию до конца своей жизни. Он сыграл значительную роль в развитии Wilhelmsen group. Его деловые связи в Норвегии и на международном уровне были важны для развития компании на протяжении последних 60 лет. В 2007 году за выдающийся вклад в развитие бизнеса и общества В.Вильхемсен получил Королевский норвежский Орден Святого Олафа», – говорится в официальном заявлении Wilhelmsen group.