Мегапоезд на ядерном реакторе

В середине XX века конструкторы СССР и США увлеченно придумывали, на какой бы транспорт поставить ядерный реактор. Кроме атомных подводных лодок и ледоколов, проектировались и атомные самолеты, автомобили и даже дирижабли. А еще инженеры всерьез мечтали о гигантских атомных поездах.

Мегапоезда должны были состоять из могучего атомного локомотива и гигантских вагонов, поставленных на сверхколею шириной 3-5 метров. При этом грузовместимость товарных вагонов могла бы быть сопоставима с речными судами, а двухэтажные пассажирские вагоны предложили бы путешественникам небывалый простор и комфорт.

В качестве привода для колес планировалось использовать электродвигатели, которые запитывались бы от находящейся внутри локомотива атомной электростанции. В результате ядерной реакции вырабатывается тепло, которое передается теплоносителю, а он отдает тепло воде в парогенераторе. Образующийся пар поступает по трубам к турбине, а турбина, в свою очередь, приводит во вращение вал электрогенератора.

«Согласно одному из проектов, атомовоз — локомотив будущего — должен весить 300 т, вдвое больше, чем современные крупные паровозы. Его длина — 50 м, высота — 5 м. На локомотиве предполагается применить реактор с раствором урановой соли в воде, содержащим 9 кг урана‑235. Слой защиты от атомных излучений будет иметь толщину 1,2 м. Пар, образовавшийся за счет тепла реактора, поступает на турбину, вращающую электрогенераторы. Ток от них поступает на 12 тяговых двигателей мощностью по 600 лошадиных сил каждый. Предполагаемый расход горючего такого атомовоза — 15 г на 1 тыс. км пробега». Петр Асташенков «Атомная промышленность» (М., Воениздат, 1956)

Идея поезда с ядерным реактором проста, однако от нее пришлось отказаться. И главная причина — биологическая защита.

Ядерный реактор локомотива пришлось бы изолировать толстым слоем свинца или бетона, причем со всех сторон. Общий вес такой биологической защиты составил бы сотни тонн, к тому же, она занимала бы значительный объем. Если же учесть, что ядерные реакторы, создававшиеся в 1950-х, сами по себе отличались большими габаритами, то размеры и вес атомного локомотива оказались бы просто титаническими.

В 1980-е годы советские инженеры вернулись к идее создания такого поезда, но уже для обычной колеи, и к 1985 году был разработан конструктивный вариант локомотива с ядерным реактором. Однако до реализации дело не дошло, и проект закрыли. В результате ни один атомовоз не был построен, а разработки прекратились в 1985 году.

В последнее время в разных странах мира ведутся разработки новых типов ядерных реакторов — компактных и более безопасных, чем ныне существующие.

Если такие проекты будут доведены до заявленных параметров, можно будет подумать и об использовании менее габаритных и более безопасных ядерных устройств в транспорте. И идея атомных поездов все-таки обретет второе дыхание.

По материалам портала «Популярная механика»