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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2020
25.02.2020

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2020

    • На 8 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 1,9%, ставки на порты Средиземноморья – на 5,2%.

    Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 3,9%, на порты восточного побережья – на 3,1%.

    Ставки из Китая на Персидский залив снизились на прошлой неделе на 5,7%. Ставки на Австралию и Новую Зеландию опустились на 3,3%, на Южную Америку – на 7,4%.

    На внутриазиатском трейде отмечено увеличение спотовых ставок на западные порты Японии – на 4,2%, на восточные – на 3,9%. Ставки на Сингапур выросли на 7,3%, в то же время, ставки на Южную Корею на 8 неделе снизились на 2,5%.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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