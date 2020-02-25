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Импорт и экспорт ТНП
25.02.2020

Импорт и экспорт ТНП

    • Импорт кожаной обуви в Россию в физическом выражении по итогам 2019 года составил 60,2 млн пар, что на 1% больше, чем было ввезено за 2018 год. По данным ФТС РФ, в денежном выражении импорт кожаной обуви снизился на 5,6% и составил 1,6 млрд долларов.

    В декабре 2019 года в Россию было ввезено 4,8 млн пар кожаной обуви – это на 26,3% больше показателя аналогичного месяца 2018 года и в 2,1 раза больше показателя предыдущего месяца. В денежном выражении импорт обуви по итогам отчетного месяца составил 118,2 млн долларов – на 7,7% больше, чем в декабре 2018 и на 49,4% больше, чем в ноябре 2019 года.

    За 2019 год вырос импорт одежды — ее ввезли на сумму 7,3 млрд долларов, на 4% больше, чем годом ранее. По итогам декабря импорт одежды в денежном выражении составил 648,6 млн долларов (+13,1% к декабрю 2018 года и +27,5% к ноябрю 2019 года).

    Хлопчатобумажных тканей в 2019 году было импортировано 326,1 млн квадратных метров — на 29,8% больше, чем за 2018 год. В стоимостном выражении импорт х/б тканей составил 167 млн долларов  – на 3,2% больше итогов 2018 года.

    В декабре импорт хлопчатобумажных тканей в физическом выражении по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года составив 31,7 млн квадратных метров (+38,7% к декабрю 2018 года +1,8% к ноябрю 2019). В стоимостном выражении импорт тканей в декабре составил 18,2 млн долларов, на 27,3% больше аналогичного уровня 2018 года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставляемых в Россию тканей увеличилась на 8,9%.

    Объем российского экспорта х/б тканей составил по итогам 2019 года 105,4 млн квадратных метров, на 20,5% больше, чем за 2018 год. Доходы от экспорта тканей составили 49,9 млн долларов – на 6,9% больше итогового показателя 2018 года.

    По итогам декабря х/б тканей из России было вывезено 7,9 млн квадратных метров (+1% к декабрю 2018 года и -9,6% к ноябрю 2019 года). В стоимостном выражении экспорт х/б тканей составил 4,4 млн долларов, что аналогично уровню предыдущего месяца (+29,4% к декабрю 2018 года).

     


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