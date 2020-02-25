Импорт и экспорт подакцизных грузов

Импорт в Россию товаров из группы «напитки алкогольные и безалкогольные» в стоимостном выражении с января по декабрь 2019 года составил чуть более 3 млрд долларов. Это на 12,9% больше показателя 2018 года.

По итогам 2019 года импорт сигарет и сигар в денежном выражении упал на 62,8%, до 62,8 млн долларов.

В декабре в денежном выражении импорт алкогольных и безалкогольных напитков вырос к аналогичному месяцу 2018 года на 26,1% (-0,4% к ноябрю 2019 года), до 346,5 млн долларов.

Импорт сигарет и сигар к декабрю 2018 года существенно снизился – на 69,3% до 7,5 млн долларов, однако вырос относительно показателя предыдущего месяца – на 33,9%.

Экспорт водки за январь-декабрь 2019 года увеличился на 4,1% по сравнению с 12 месяцами 2018 года и достиг уровня 2,4 млн декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт водки вырос на 7,7%, составив 161 млн долларов.

В декабре из России было вывезено порядка 279,2 тыс. декалитров – на 7,3% меньше, чем за аналогичный месяц 2018 года и на 0,3% меньше показателя предыдущего месяца. В то же время доходы от экспорта российской водки увеличились к декабрю 2018 года на 2,2% и к ноябрю 2019 года на 5,1%, до 18,6 млн долларов.