Экспорт цветных металлов

Российский экспорт необработанного алюминия за 2019 год снизился на 10,5% по сравнению 2018 годом и составил 2,7 млн тонн. В стоимостном выражении, по данным ФТС РФ, экспорт снизился на 13,2% – до 4,6 млрд долларов.

Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов за отчетный год увеличился на 7,7%, составив 702,2 тыс. тонн. В денежном выражении их экспорт вырос, но не намного – на 0,2% до 4,1 млрд долларов.

Необработанного никеля по итогам 2019 года было вывезено на 0,7% меньше, чем годом ранее, его объем составил 134,2 тыс. тонн. Доходы от экспорта необработанного никеля увеличились на 6,2% до 1,8 млрд долларов.

В декабре необработанного алюминия было вывезено 196,3 тыс. тонн – на 37,7% меньше аналогичного месяца 2018 года, но на 33,8% больше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта алюминия к уровню декабря 2018 года снизились на 36,9% до 354,9 млн долларов (+34,7% к ноябрю 2019).

Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов по итогам последнего месяца 2019 года составил 64,8 тыс. тонн (+63,2% к декабрю 2018 и +2,2% к ноябрю 2019). В стоимостном выражении их экспорт значительно увеличился – на 60,1% к декабрю 2018 года (+4,6% к ноябрю 2019), до 376,6 млн долларов.

Объем вывезенного необработанного никеля по итогам отчетного месяца составил 12,2 тыс. тонн, что на 6,2% меньше показателя декабря 2018 года, но в 2,7 раза больше уровня предыдущего месяца. В денежном выражении их экспорт вырос относительно уровня декабря 2018 года на 22,5% (рост в 2,5 раза к ноябрю 2019) – до 169,7 млн долларов.

По данным Лондонской биржи металлов, в декабре 2019 года средняя стоимость алюминия составила 1,770 тыс. долларов за тонну – (-8,3% к декабрю 2018 и -0,1% к ноябрю 2019), меди – 6,062 тыс. долларов за тонну (-0,5% к декабрю 2018 и +3,5% к ноябрю 2019), никеля – 13,8 тыс. долларов за тонну (+27,4% к декабрю 2018 и -9,2% к ноябрю 2019).