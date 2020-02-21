Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 7, 2020
21.02.2020

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 7, 2020

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.02.2020
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 5, 2020
    На 5 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2020БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    17.02.2020
    Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
    Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам первого месяца 2020 года составил порядка 2,6 млрд долларов. […]
    2020Балтийская таможняВнешняя торговля
    1
    14.02.2020
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 6, 2020
    На 6 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2020БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    21.02.2020
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 7, 2020
    На 7 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2020БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    19.02.2020
    ТOP-5 контейнерных терминалов России
    январь 2020
    Только для подписчиков
    2020ПОРТСТАТПортыРейтинг
    0
    20.02.2020
    Судооборот через Суэцкий канал
    Выросло количество танкеров, контейнеровозов снизилось
    Только для подписчиков
    2020судооборотСуэцкий канал
    0
    17.02.2020
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2020
    После длительных китайских новогодних каникул, продленных из-за вспышки коронавируса, ставки из Китая на всех исследуемых трейдах снизились. Так, […]
    2020Фрахтовые ставки
    0
    12.02.2020
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 6 2020
    Азовский фрахтовый рынок на 6 неделе продолжил свое снижение. По данным логистической компании«Глогос Проект», падение ставок фрахта по-прежнему продиктовано увеличением количества […]
    Только для подписчиков
    2020Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    13.01.2020
    Обзор мирового рынка бункеровки. 3 неделя 2020
    На 3 неделе года цены на бункерное топливо практически во всех исследуемых портах скорректировались вниз.  Так, в Роттердаме, […]
    Только для подписчиков
    2020Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    03.02.2020
    Обзор мирового рынка бункеровки. 6 неделя 2020
    На 6 неделе года цены на низкосернистый мазут во всех исследуемых портах скорректировались вниз.  Так, в Роттердаме, по […]
    Только для подписчиков
    2020Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    12.02.2020
    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
    Уважаемые подписчики сервиса ПОРТСТАТ, Обновлены данные по грузообороту российских портов за январь 2020 года — online сервис ПОРТСТАТ […]
    2020Январь
    0
    12.02.2020
    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
      Уважаемые подписчики, Обновлены данные по контейнерообороту российских портов за январь 2020 года — online сервис ПОРТСТАТ Контейнеры […]
    2020Январь
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    21.02.2020 Контейнерооборот Южной Кореи
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    21.02.2020 Hamburg Sud открывает собственные представительства в Европе
    20.02.2020 «Магнит» начал работать через кросс-док ПЛП
    20.02.2020 Почти в ноль: финансы Maersk за 2019 год
    20.02.2020 Лидеры Финляндии
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ