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Новый контейнерный поезд Петербург – Пермь
20.02.2020

Новый контейнерный поезд Петербург – Пермь

    • ООО «ИнтерНорд» совместно с ООО «Восход» в сотрудничестве с компанией АО «Трансконтейнер» запустили ускоренный контейнерный поезд из Санкт-Петербурга в Пермь. Оператором сервиса выступает ООО «ИнтерНорд».      

    Как рассказали SeaNews в компании, первый контейнерный поезд вышел из Санкт-Петербурга 30 декабря 2019 года и прибыл на станцию Блочная Свердловской железной дороги 2 января 2020 года. Второй поезд был отправлен 11 февраля 2020 года. В марте планируется отправка четырех поездов.

    Срок доставки на новом сервисе составляет 3-5 дней. На первом этапе сервис к отправке принимаются только полные контейнеры, до конца мая планируется начать перевозки сборных грузов.

    Помимо Перми, доставка возможна в другие города, расположенные в непосредственной близости от станции назначения, – Екатеринбург, Первоуральск, Краснокамск, Новые Ляды, Губаха, Верещагино, Киров, Ижевск, Красноуральск, Тюмень, Березники, Соликамск и другие.

    Как уточнили в «ИнтерНорде», в основном на Урал идут товары народного потребления из Петербурга и Ленинградской области, возможна также отправка импортных грузов в режиме таможенного транзита. Обратная загрузка также имеется, в том числе возможна отправка грузов на экспорт.


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