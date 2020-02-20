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Сухогруз Alta прибило к берегам южной Ирландии
20.02.2020

Корабль-призрак прибило к берегам Ирландии

    • В результате мощного шторма 77-метровый сухогруз-призрак «Alta» прибило к берегам южной Ирландии. По информации BBC, судно обнаружили 16 февраля жители рыбацкой деревушки Балликоттон.

    Сухогруз «Alta» был построен в 1976 году и ходил под флагом Танзании. В сентябре 2018 года он шел из Греции на Гаити, когда в 2,1 тыс. км к юго-востоку от Бермудских островов на борту судна возникли технические проблемы. Экипаж из 10 человек эвакуировали в Пуэрто-Рико.

    С поврежденным двигателем и без экипажа судно было оставлено дрейфовать в Атлантике. Почти через год его обнаружил патрульный корабль британского Королевского военно-морского флота «Protector».

    Считается, что судно продолжало дрейфовать по течению Гольфстрима, мимо берегов Африки и Испании, пока оно не достигло южной части Ирландии.

    Вокруг «сухогруза-призрака» все еще остается немало загадок. До сих пор непонятно, кто был судовладельцем и какой груз находился на борту, когда команда покинула сухогруз. По данным на 2017 год, владельцем значилась компания Alta Sg LLC.

    Обычно, цитирует BBC руководителя отделения береговых операций Комиссии по контролю за маяками Ирландии Роберта Маккейба, обычно поврежденные или затонувшие суда остаются в собственности владельцев, которые и должны решать все возникающие проблемы. Однако если такое судно представляет опасность, местные власти могут принять решение отбуксировать его в безопасное место.

    Видео: Guardian News


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