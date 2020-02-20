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20.02.2020

Hapag-Lloyd увеличил операционную прибыль на 80%

    • Hapag-Lloyd опубликовал предварительные основные операционные и финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2019 год.

    По итогам четвертого квартала объем перевозок увеличился на 1,7% до 3,03 млн TEU. Средняя величина фрахтовой ставки в четвертом квартале была на 2% ниже, чем годом ранее, – 1062 доллара за TEU.

    Выручка незначительно снизилась на 0,2% до 3,1 млрд евро, в то время как показатель EBITDA вырос на 45,3% до 475 млн евро. Операционная прибыль увеличилась на 17,4% до 169 млн евро.

    По итогам всего 2019 года объем перевозок увеличился на 1,4% до 12 млн TEU. Фрахтовая ставка была выше на 2,7%, чем в 2018 году, и составляла 1072 доллара за TEU.

    Выручка за год выросла на 8,5% до 12,6 млрд евро, показатель EBITDA – на 74,4% до 2 млрд евро, операционная прибыль – на 82,7% до 811 млн евро.

    Все цифры предварительные. Hapag-Lloyd планирует публикацию годового отчета за 2019 год и прогноза на текущий финансовый год 20 марта 2020 года.


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