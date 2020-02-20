Что падает в импорте

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, в 2019 году импорт в Россию составил 125,2 млн тонн грузов, что на 9,3 млн тонн, или на 6,9% меньше показателя 2018 года. В денежном выражении импорт увеличился на 3,1 млрд долларов, или на 1,3% до 241,3 млрд долларов.

В денежном выражении

Наибольшее снижение импорта в процентном выражении с точки зрения стоимости пришлось на группу «произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат». В 2019 году их поставки снизились на 57,7% до 13,6 млн долларов. Более 50% товаров пришло из Франции, 15,5% – из Великобритании, 8,5% – из Латвии. Стоит отметить, что из Франции в основном ввозились подлинники скульптур и статуэток, а из Великобритании – картины, рисунки и пастели.

На 27,7% – до 10,2 млн долларов – сократился импорт свинца и изделий из него. Почти 50% грузов этой номенклатуры поставлялась из Казахстана, 30,4% – из Киргизии.

Третья товарная позиция, импорт которой в 2019 году уменьшился наиболее существенно, – это «продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные». Их было ввезено на 25,4% меньше, чем за 2018 год, всего на сумму 73,3 млн долларов. 23,1% товаров этой категории (в стоимостном выражении) поступило из Португалии, 20,4% – из Бразилии и 13,6% – из США.

Наибольшее снижение стоимости импорта в абсолютном выражении пришлось на реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части. За 2019 год отгрузки товаров этой группы в Россию сократились на 514,7 млн долларов до 43,1 млрд долларов. 28,8% этих грузов было ввезено из Китая, 14,1% – из Германии, 8,1% – из Италии.

Черных металлов было импортировано на 390,4 млн долларов меньше, чем в 2018 году. Всего на сумму на 4,9 млрд долларов. Основными странами поставщиками были Украина (29,4%), Казахстан (21%) и Китай (14%).

Поставки мяса и пищевых мясных субпродуктов уменьшились на 269,3 млн долларов до 1,8 млрд долларов. 29% поставок пришло в Россию из Беларуси, 27,3% — из Бразилии и 18,6% — из Парагвая. При этом доля мяса крупного рогатого скота составляла 54,8%, мяса и субпродуктов домашней птицы – 20,6%, свинины – 13,4%.

В физическом выражении

В физическом выражении наибольшее снижение в процентах приходится на изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов. По итогам 2019 года импорт этих товаров снизился на 26,2% и составил 1,6 млн тонн. Более 50% товаров этой категории было доставлено из Беларуси,21,1% – из Китая и 6,9% – с Украины.

Отгрузки соли; серы; земли и камня; штукатурных материалов, извести и цемента уменьшились на 25,5% до 16 млн тонн. 48,5% всего этого объема приходилось на гальку, гравий и щебень. Основными странами-поставщиками в Россию были Беларусь (45,6%), Казахстан (17,3%) и Украина (11,3%).

На третьем месте – свинец и изделия из него, которых было ввезено 7,3 тыс. тонн, на 23,7% меньше по сравнению с 2018 годом.

С точки зрения физического объема наиболее существенно снизился импорт таких товарных групп как соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент, поставки которых уменьшились на 5,5 млн тонн.

На втором месте по глубине падения – топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные. По итогам 2019 года их отгрузки сократились на 4,9 млн тонн до 29,7 млн тонн. 85,7% товаров этой категории пришло в Россию из Казахстана, 10,6% – с Украины. Доля угля составила 67% поставок, доля природного газа – 26,6%.

В 2019 году изделий из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов было ввезено на 572,3 тыс. тонн меньше по сравнению с 2018 годом.