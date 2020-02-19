У машинистов появятся помощницы

С 1 июня этого года ОАО «РЖД» начнет подготовку женщин по профессии помощник машиниста электропоездов «Ласточка». В пилотном проекте будут задействованы 10 женщин. Их отбор с 1 марта начнет Московская дирекция скоростного сообщения, которая занимается перевозкой пассажиров на «Ласточках» по Московскому центральному кольцу, а также на межрегиональных маршрутах от Москвы до Курска, Белгорода, Смоленска, Иваново, Санкт-Петербурга.

Кандидаты на получение новой профессии должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего, сообщили SeaNews в «РЖД».

Отбор для желающих начать обучение будет состоять из нескольких этапов, которые позволят определить их готовность в будущем к работе на железнодорожном транспорте. Успешное прохождение всех этапов дает право кандидату на обучение в учебных центрах ОАО «РЖД».

Само обучение продлится полгода. По завершении обучения и прохождения экзамена выпускницам выдадут права помощника машиниста электропоезда «Ласточка».