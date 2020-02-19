В мире 175 судов работает на СПГ

Сегодня в мире полностью на сжиженном природном газе работают 175 судов, еще порядка 350 судов – в стадии заказа, строительства или сдачи в эксплуатацию. Об этом сообщает World Maritime News со ссылкой на данные коалиции SEA/LNG, межотраслевой инициативы, направленной на расширение использования сжиженного природного газа в качестве бункерного топлива.

Услуги по бункеровке судов СПГ предоставляются в 93 портах мира, еще в 54 портах инфраструктура под бункеровку СПГ готовится.

По данным SEA/LNG, в 2019 году в мире насчитывалось всего шесть судов-бункеровщиков. На февраль этого года количество таких судов увеличилось до 12, 27 судов – в стадии заказа, строительства или сдачи в эксплуатацию.

По прогнозам DNV GL, к 2050 году доля СПГ как судового топлива составит 41%.