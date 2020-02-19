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Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт
19.02.2020

Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт

    • Международная конференция «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт»

    Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и Торгово-промышленная палата Российской Федерации при поддержке МАК при ТПП РФ приглашают принять участие в международной конференции «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт», которая пройдет 28 февраля 2020 года с 10:00 (приветственный кофе с 9:30) до 15:00 в Марриотт Гранд Отель (большой бальный зал) по адресу: г. Москва, Тверская ул., 26/1.

    Урегулирование убытков, расследование страховых случаев, разрешение споров в сфере морского страхования – вопросы повышенного риска как для страховщиков, так и для судовладельцев. Мировая практика выработала инструменты для снижения неопределенности и борьбы с недобросовестными подходами, в том числе позволяющие существенно ограничить размер компенсации не рассчитанной суммой убытков (порой астрономической), а специально установленными лимитами. Один из таких инструментов – протокол 2002 года к Афинской конвенции – начал действовать для России в 2019 году.

    Как применять новый инструмент, каковы тенденции судебной практики в сфере морского страхования и как выстроить претензионную работу в сфере урегулирования убытков? Какие механизмы помогут в расследовании страхового случая и какое право применять в сложных морских происшествиях? Как привести в исполнение решения английских судов по страховым спорам и защитить себя от киберпреступности в море? Об этом расскажут международные эксперты в сфере морского страхования, адвокаты, представители английских P&I клубов, страховых компаний и судовладельцы.

    Мероприятие открыто для представителей крупных компаний – судовладельцев, портов, судостроительных, страховых и лизинговых компаний.

    ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ*:

    1. Протокол 2002 г. к Афинской конвенции в силе: новые пределы ответственности перевозчиков и их соотношение с иными международными инструментами
    2. Обзор актуальной практики разрешения споров в сфере морского страхования в Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ
    3. Практический опыт урегулирования убытков по страховым делам: мальтийские перспективы (case study)
    4. Перестрахование морских рисков: тенденции и потребности российского рынка
    5. Морские претензии: практический опыт урегулирования сложных морских убытков. Особенности применения Institute Clauses в Англии и России
    6. Расследование страхового случая: проверенные инструменты и практические рекомендации
    7. Приведение в исполнение решений иностранных судов по страховым спорам в России
    8. Киберпреступность в море – есть ли страховой продукт?

    Модераторы – Алексей КОСТИН, председатель МКАС и МАК при ТПП РФ, и Валерий ЕРЕМЕНКО, партнер, соруководитель судебно-арбитражной практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

    ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ:

    • Наталья ПАВЛОВА, судья Верховного суда РФ

    СПИКЕРЫ:

    • Лев ВАСИЛЬЕВЫХ, старший юрист судебно-арбитражной практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
    • Рози ГОНКЭА, старший юрист, Hill Dickinson
    • Норман А. Мартинес ГУТЬЕРРЕС, профессор, консультант по международному морскому праву, арбитр, член реестра экспертов Международной морской организации (IMO), автор книги «Ограничение ответственности в международных морских конвенциях» (Limitation of Liability in International Maritime Conventions) (Routledge, Лондон / Нью-Йорк, 2011)
    • Дмитрий ДАВЫДЕНКО, арбитр МАК при ТПП РФ
    • Валерий ЕРЕМЕНКО, партнер, соруководитель судебно-арбитражной практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
    • Алексей КАРЧЁМОВ, докладчик МАК при ТПП РФ, советник, руководитель практики морского / транспортного права АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
    • Джан РОССИ, юрист, Ganado Advocates (Мальта)

    ПРИГЛАШЕНЫ К ВЫСТУПЛЕНИЮ:

    • Представители страховых компаний
    • Представители P&I клубов (Лондон)

    Язык мероприятия русский. На конференции будет организован синхронный перевод.

    РЕГИСТРАЦИЯ**:

    Участие в мероприятии является бесплатным.

    Количество мест ограничено, не более 2-х представителей от компании.

    Контакты – Алина Зорьева, Юлия Козлова: pr_spb@epam.ru, +7 (812) 322 96 81.

    * В программе и составе спикеров возможны изменения.

    ** Мероприятие закрыто для юридических фирм и консалтинговых компаний, частнопрактикующих юристов и адвокатов. Организаторы оставляют за собой право отказать в участии.

    Подробнее: https://epam.ru/rus/events/view/konferentsiya-riski-v-morskom-strahovanii-luchshie-praktiki-rossiiskii-i-mezhdunarodnyi-opyt?q=/linkout/5048122


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