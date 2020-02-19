Hapag-Lloyd и CMA CGM вводят дополнительные сборы

Ситуация с коронавирусом привела к перебоям в работе китайских портов. Контейнерные линии реагируют на сложившуюся ситуацию введением дополнительных сборов на рефрижераторные контейнеры. Теперь к ONE присоединяются CMA CGM вместе с APL и Hapag-Lloyd. У CMA CGM дополнительный сбор составит 1250 долларов с рефрижераторного контейнера, у Hapag-Lloyd – 500 долларов.

«Быстро растущие операционные расходы и нехватка рефрижераторных розеток в Шанхае, Тяньцзине и Нинбо, вызванные продолжительными китайскими новогодними праздниками, к сожалению, вынудили нас принять различные специальные меры для перевозок рефрижераторов в материковый Китай, включая перенаправление грузов на другие терминалы или порты, которые в настоящее время имеют достаточно рефрижераторных розеток; ожидание дальнейшего транзита, возвращение рефрижераторных контейнеров в порт отгрузки или хранение их на борту для доставки в порт назначения на следующем рейсе судна», — говорится в пресс-релизе Hapag-Lloyd.

Дополнительная надбавка Hapag-Lloyd для рефконтейнеров введена с 17 февраля, у CMA CGM она действует с 13 февраля.