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Hapag-Lloyd и CMA CGM вводят дополнительные сборы
19.02.2020

Hapag-Lloyd и CMA CGM вводят дополнительные сборы

    • Ситуация с коронавирусом привела к перебоям в работе китайских портов. Контейнерные линии реагируют на сложившуюся ситуацию введением дополнительных сборов на рефрижераторные контейнеры. Теперь к ONE  присоединяются CMA CGM вместе с APL и Hapag-Lloyd. У CMA CGM дополнительный сбор составит 1250 долларов с рефрижераторного контейнера, у Hapag-Lloyd – 500 долларов.

    «Быстро растущие операционные расходы и нехватка рефрижераторных розеток в Шанхае, Тяньцзине и Нинбо, вызванные продолжительными китайскими новогодними праздниками, к сожалению, вынудили нас принять различные специальные меры для перевозок рефрижераторов в материковый Китай, включая перенаправление грузов на другие терминалы или порты, которые в настоящее время имеют достаточно рефрижераторных розеток; ожидание дальнейшего транзита, возвращение рефрижераторных контейнеров в порт отгрузки или хранение их на борту для доставки в порт назначения на следующем рейсе судна», — говорится в пресс-релизе Hapag-Lloyd.

    Дополнительная надбавка Hapag-Lloyd для рефконтейнеров введена с 17 февраля, у CMA CGM она действует  с 13 февраля.


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