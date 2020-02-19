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DP World уходит с биржи
19.02.2020

DP World уходит с биржи

    • Port and Free Zone World, материнская компания DP World, выкупит 19,55% акций DP World, торгующихся на дубайской бирже Nasdaq. Цена каждой акции составит 16,75 долларов с премией 29%.

    После выкупа акций DP World будет полностью принадлежать Port and Free Zone World, которая, в свою очередь, является 100-процентной дочерней структурой Dubai World.

    «Этот шаг позволит DP World сосредоточиться на своих среднесрочной и долгосрочной стратегиях, направленных на трансформацию из портового оператора в комплексного логистического провайдера», – говорится в официальном заявлении DP World.

    «Совет директоров DP World пришел к выводу, что недостатки публичного размещения акций стали перевешивать достоинства, – отметил Group Chief Financial, Strategy and Business Officer DP World Ювраж Нарайан. – Делистинг лучшим образом отвечает интересам компании и позволяет ей реализовывать среднесрочную и долгосрочную стратегии. DP World сосредоточена на трансформации группы и главными целями перед собой ставит получение прибыли от инвестиции и увеличению своей стоимости. Публичные рынки, напротив, имеют краткосрочную стратегию. Поэтому стратегия DP World не нашла поддержку в полной мере со стороны фондового рынка».


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