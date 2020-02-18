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ONE вводит дополнительный сбор в связи с коронавирусом
18.02.2020

ONE вводит дополнительный сбор в связи с коронавирусом

    • ONE, объединенный контейнерный бизнес трех японских операторов “K” Line, MOL и NYK Line, водит дополнительный сбор в связи с загруженностью контейнерных терминалов в китайских портах. Он составит 1 тыс. долларов с контейнера.

    «В связи с продлением Китайского Нового года и мерами, предпринятыми во избежание распространения коронавируса, некоторых контейнерные терминалы Китая, в частности, Тяньцзинь и Шанхай, сталкиваются с нехваткой рефрозеток, – говорится в официальном заявлении ONE. – Congestion surcharge вводится в качестве компенсации дополнительных расходов по организации перевозок в условиях проблем, возникающих на терминалах».

    Дополнительная надбавка для рефконтейнеров, прибывающих в порты Тяньцзинь (Синган) и Шанхай, введена с 15 февраля и будет действовать ориентировочно до 14 марта, до дальнейшего уведомления.

    Напомним, MSC также уведомила о своем праве взимать дополнительную плату и сборы за понесенные расходы, в том числе хранение и простой. Компания объясняет такое решение также задержкой обработки рефконтейнеров в китайских портах из-за мер, предпринятыми из-за угрозы распространения коронавируса.


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