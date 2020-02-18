Новый контейнерный сервис FESCO Ob Amur Shuttle

FESCO расширяет сеть внутрироссийских маршрутов регулярных контейнерных сервисов и запускает поезд из Новосибирска в Хабаровск – FESCO Ob Amur Shuttle.

Как сообщили SeaNews в FESCO, поезда планируется отправлять один раз в неделю от станции Новосибирск Восточный. Время в пути следования до пункта назначения на станции Красная Речка составляет 6 дней. Основу грузопотока будут формировать товары народного потребления. Планируемый объем перевозок – 450 TEU в месяц.

Первый поезд прибыл на станцию Красная Речка 16 февраля. Сервис ориентирован на внутрироссийские перевозки из Сибири в регионы Дальнего Востока.