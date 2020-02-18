Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Японцы подписали соглашение о транспортировке СПГ с «Сахалина-2»
18.02.2020

Японцы подписали соглашение о транспортировке СПГ с «Сахалина-2»

    • На прошлой неделе японские компании Tokyo Gas и Hiroshima Gas Co заключили соглашение о транспортировке СПГ, произведенного в рамках проекта «Сахалин-2».

    Документ предусматривает, что в течение 8 лет с 2020 по 2027 год Tokyo Gas и Hiroshima Gas Co будут совместно загружать и транспортировать часть СПГ, закупаемого в России с проекта «Сахалин-2», на СПГ-танкерах Tokyo LNG Tanker (TLT). Предполагается, что подписанный контракт позволит сделать транспортировку СПГ более эффективной и снизить транспортные расходы.

    Отметим, что и Tokyo Gas, и Hiroshima Gas Co закупают газ с «Сахалина-2» не первый год, но работать совместно они будут впервые.

    Соглашение стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»), отмечается в сообщении Tokyo Gas.

    Напомним, что проект «Сахалин-2» реализуется на соглашение о разделе продукции (СРП) заключено в 1994 году.

    Участниками проекта являются Газпром (50%), Shell (27,5%), Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

    В рамках проекта осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения. извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. метров газа,  на северо-восточном шельфе о Сахалин.

    В 2009 году поселке Пригородном Корсаковского района был построен производственный комплекс, в состав которого входит первый в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), а также нефтеналивной терминал.
    Мощность СПГ-завода составляет 10,8 млн тонн в год СПГ (2 линии по 5,4 млн тонн в год).

    «Сахалин Энерджи» в 2019 году экспортировала на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона почти 11,1 млн СПГ с проекта «Сахалин-2», что на 16% меньше показателя 2018 года. Как отмечалось ранее, снижение связано с тем, что в течение 2019 года СПГ-завод несколько раз останавливался на срочный и плановый ремонт.

     


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.02.2020
    Первый в мире сейнер на СПГ и аккумуляторах
    На верфи Cemre в Турции прошел спуск на воду рыболовного судна «Libas». Это первый в мире сейнер, работающий […]
    аккумуляторыВидеорыболовный траулерСейнер
    0
    23.01.2020
    Первый в мире челночный танкер на СПГ сдан
    Samsung Heavy Industries (SHI) сдал в эксплуатацию первый в мире танкер-шаттл с двухтопливным двигателем. Оператор судна – Teekay […]
    Samsung Heavy IndustriesTeekayСеверное мореСПГ
    0
    13.01.2020
    СПГ с колес
    MOL поделился видео первой бункеровки своего буксира «Ishin», работающего на сжиженном природном газе, в порту Нагоя. Напомним, судно […]
    MOLБуксирБункеровкаВидео
    0
    29.01.2020
    От Ближнего Востока до коронавируса
    Динамика цены на нефть
    2019ГазНефтепродуктыНефть
    0
    19.02.2020
    В мире 175 судов работает на СПГ
    Сегодня в мире полностью на сжиженном природном газе работают 175 судов, еще порядка 350 судов – в стадии […]
    DNV GLSEA/LNGБункеровкаБункеровщик
    0
    17.02.2020
    «Звезда» начала строить пятый Aframax
    Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке металла для пятого по счету танкера типа Aframax. В торжественной церемонии начала […]
    AframaxДальний ВостокЗвездаПриморский край
    0
    21.01.2020
    В порту Антверпен построят комплекс по бункеровке СПГ
    Cryostar и KC LNG, СПГ-дивизион датской MAKEEN Energy, в сотрудничестве с Fluxys, G & V, Titan LNG и […]
    АнтверпенБункеровкаСПГ
    0
    10.02.2020
    Новый газовоз «Совкомфлота»
    Cостоялась торжественная церемония имянаречения нового танкера-газовоза СПГ группы «Совкомфлот». Судно будет эксплуатироваться в рамках долгосрочного тайм-чартерного соглашения с […]
    TotalГазГазовозгазовозы
    0
    07.02.2020
    Газовозы «Совкомфлота» для «Арктик СПГ 2» профинансирует ВЭБ.РФ
    Строительство будет осуществляться на «Звезде»
    Арктик СПГ 2ВЭБ.РФгазовозыКристоф де Маржери
    0
    06.02.2020
    Ледокол «Капитан Хлебников» начал работу в Пригородном
    В порту Пригородное начал работу ледокол «Капитан Хлебников». Судно обеспечивает безопасную навигацию в период ледового сезона для плавания […]
    Газовоззалив Аниваканаллед
    0
    10.02.2020
    Всю дорогу на СПГ
    MAN Energy Solutions показал суда, на которых установлены разработанные компанией двухтопливные двухтактных двигатели MAN B&W S60ME-GI (-Gas Injection), […]
    MAN АвтомобилевозВидеоСПГ
    0
    05.02.2020
    Второй автомобилевоз NYK на СПГ
    NYK заключил контракт с японской верфью Shin Kurushima Dockyard на строительство второго автомобилевоза, работающего исключительно на СПГ. Сдача […]
    NYKАвтомобилевозСПГЯпония
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.02.2020 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    19.02.2020 Контейнерооборот лидеров
    18.02.2020 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    18.02.2020 Контейнерооборот Гонконга
    17.02.2020 Контейнерооборот Ирана
    17.02.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2020
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ