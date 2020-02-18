Японцы подписали соглашение о транспортировке СПГ с «Сахалина-2»

На прошлой неделе японские компании Tokyo Gas и Hiroshima Gas Co заключили соглашение о транспортировке СПГ, произведенного в рамках проекта «Сахалин-2».

Документ предусматривает, что в течение 8 лет с 2020 по 2027 год Tokyo Gas и Hiroshima Gas Co будут совместно загружать и транспортировать часть СПГ, закупаемого в России с проекта «Сахалин-2», на СПГ-танкерах Tokyo LNG Tanker (TLT). Предполагается, что подписанный контракт позволит сделать транспортировку СПГ более эффективной и снизить транспортные расходы.

Отметим, что и Tokyo Gas, и Hiroshima Gas Co закупают газ с «Сахалина-2» не первый год, но работать совместно они будут впервые.

Соглашение стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»), отмечается в сообщении Tokyo Gas.

Напомним, что проект «Сахалин-2» реализуется на соглашение о разделе продукции (СРП) заключено в 1994 году.

Участниками проекта являются Газпром (50%), Shell (27,5%), Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

В рамках проекта осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения. извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. метров газа, на северо-восточном шельфе о Сахалин.

В 2009 году поселке Пригородном Корсаковского района был построен производственный комплекс, в состав которого входит первый в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), а также нефтеналивной терминал.

Мощность СПГ-завода составляет 10,8 млн тонн в год СПГ (2 линии по 5,4 млн тонн в год).

«Сахалин Энерджи» в 2019 году экспортировала на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона почти 11,1 млн СПГ с проекта «Сахалин-2», что на 16% меньше показателя 2018 года. Как отмечалось ранее, снижение связано с тем, что в течение 2019 года СПГ-завод несколько раз останавливался на срочный и плановый ремонт.