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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2020
17.02.2020

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2020

    • После длительных китайских новогодних каникул, продленных из-за вспышки коронавируса, ставки из Китая на всех исследуемых трейдах снизились.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр по сравнению с 4 неделей года сократились на 12,3%, ставки на порты Средиземноморья – на 12,6%.

    Ставки на порты западного побережья США опустились на 7,9%, на порты восточного побережья – на 6,2%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на 7 неделе года снизились на 3,3%, на Австралию и Новую Зеландию – на 5,3%.

    Ставки на Южную Америку на прошлой неделе также опустились на 6%.

    Ставки на внутриазиатском трейде на западные и восточные порты Японии снизились на 4% и на 2,5% соответственно. Ставки на Сингапур опустились по сравнению с 4 неделей на 8,7%. Ставки на Южную Корею остались без изменений.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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