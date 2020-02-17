Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2020

После длительных китайских новогодних каникул, продленных из-за вспышки коронавируса, ставки из Китая на всех исследуемых трейдах снизились.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр по сравнению с 4 неделей года сократились на 12,3%, ставки на порты Средиземноморья – на 12,6%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 7,9%, на порты восточного побережья – на 6,2%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 7 неделе года снизились на 3,3%, на Австралию и Новую Зеландию – на 5,3%.

Ставки на Южную Америку на прошлой неделе также опустились на 6%.

Ставки на внутриазиатском трейде на западные и восточные порты Японии снизились на 4% и на 2,5% соответственно. Ставки на Сингапур опустились по сравнению с 4 неделей на 8,7%. Ставки на Южную Корею остались без изменений.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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