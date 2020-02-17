Экспорт из регионов

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, в 2019 году экспорт из России снизился на 33,2 млрд долларов, или на 7,4% в денежном выражении и составил 416,1 млрд долларов. В физическом выражении экспорт, напротив, увеличился на 32,8 млн тонн, или на 3,5% до 964,9 млн тонн.

При этом более половины экспорта в денежном выражении составляют минеральные продукты. На недрагоценные металлы и изделия из них приходится 9,2%, на продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности – 4,6%.

В физическом выражении почти три четверти поставок – это минеральные продукты, доля продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности составляет 8,7%, недрагоценных металлов и изделий из них – 5%.

В денежном выражении

По объему экспорта в денежном выражении почти половина приходится на Центральный федеральный округ. За 2019 год поставки из Центрального федерального округа составили 205,6 млрд долларов, на 20 млрд долларов или 8,9% меньше по сравнению с показателями 2018 года.

Поставки из Северо-Западного федерально округа снизились на 0,9 млрд долларов или на 1,8% и составили 49,9 млрд долларов.

На 0,3 млрд долларов или на 0,8% до 38,1 млрд долларов увеличились отгрузки из Сибирского федерального округа.

Из Приволжского федерального округа было экспортировано товаров на сумму 37,8 млрд долларов, на 5,6 млрд долларов или на 12,9% меньше по сравнению с 2018 годом.

Экспорт из Уральского федерального округа составил 37,7 млрд долларов (-3,2 млрд долларов или 7,8%).

В физическом выражении

Более 30% экспорта в физическом выражении приходится на Центральный федеральный округ. В 2019 году поставки из ЦФО снизились на 9,3 млн тонн или на 2,9% и составили 313,6 млн тонн.

Из Сибирского федерального округа было отправлено на экспорт 251,1 млн тонн грузов, на 43,5 млн тонн или на 20,9% больше по сравнению с 2018 годом.

Отгрузки из Северо-Западного федерального округа выросли на 6,6 млн тонн или на 6,4% до 109,4 млн тонн.

Из Уральского федерального округа было экспортировано 78,7 млн тонн (+10,9 млн тонн или 16,1%).

Поставки из Приволжского федерального округа снизились на 7,8 млн тонн или на 9,1% до 77,9 млн тонн.

Стоит отметить, что практически по всех регионах бОльшая часть экспорта приходится на минеральные продукты. В Южном федеральном округе основную долю поставок составляют продукты растительного происхождения, в Северо-Кавказском федеральном округе – продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности.