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экспорт
17.02.2020

Экспорт из регионов

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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, в 2019 году экспорт из России снизился на 33,2 млрд долларов, или на 7,4% в денежном выражении и составил 416,1 млрд долларов. В физическом выражении экспорт, напротив, увеличился на 32,8 млн тонн, или на 3,5% до 964,9 млн тонн.

    При этом более половины экспорта в денежном выражении составляют минеральные продукты. На недрагоценные металлы и изделия из них приходится 9,2%, на продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности – 4,6%.

    В физическом выражении почти три четверти поставок – это минеральные продукты, доля продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности составляет 8,7%, недрагоценных металлов и изделий из них – 5%.

    В денежном выражении

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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за декабрь 2019 года.

    По объему экспорта в денежном выражении почти половина приходится на Центральный федеральный округ. За 2019 год поставки из Центрального федерального округа составили 205,6 млрд долларов, на 20 млрд долларов или 8,9% меньше по сравнению с показателями 2018 года.

    Поставки из Северо-Западного федерально округа снизились на 0,9 млрд долларов или на 1,8% и составили 49,9 млрд долларов.

    На 0,3 млрд долларов или на 0,8% до 38,1 млрд долларов увеличились отгрузки из Сибирского федерального округа.

    Из Приволжского федерального округа было экспортировано товаров на сумму 37,8 млрд долларов, на 5,6 млрд долларов или на 12,9% меньше по сравнению с 2018 годом.

    Экспорт из Уральского федерального округа составил 37,7 млрд долларов (-3,2 млрд долларов или 7,8%).

     

    В физическом выражении

    Более 30% экспорта в физическом выражении приходится на Центральный федеральный округ. В 2019 году поставки из ЦФО снизились на 9,3 млн тонн или на 2,9% и составили 313,6 млн тонн.

    Из Сибирского федерального округа было отправлено на экспорт 251,1 млн тонн грузов, на 43,5 млн тонн или на 20,9% больше по сравнению с 2018 годом.

    Отгрузки из Северо-Западного федерального округа выросли на 6,6 млн тонн или на 6,4% до 109,4 млн тонн.

    Из Уральского федерального округа было экспортировано 78,7 млн тонн (+10,9 млн тонн или 16,1%).

    Поставки из Приволжского федерального округа снизились на 7,8 млн тонн или на 9,1% до 77,9 млн тонн.

    Стоит отметить, что практически по всех регионах бОльшая часть экспорта приходится на минеральные продукты. В Южном федеральном округе основную долю поставок составляют продукты растительного происхождения, в Северо-Кавказском федеральном округе – продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности.

     

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