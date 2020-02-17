Грузооборот российских портов в январе вырос на 1,7%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в январе 2020 года вырос на 1,7% относительно аналогичного показателя 2019 года.

При этом объем перевалки импортных грузов увеличился на 2,6%, транзитных – на 1,7%, экспортных – на 2,5%. В то же время оборот каботажных грузов снизился на 4,8%.

В январе 2020 года через российские порты прошло 39,9 млн тонн наливных грузов, на 2,9% больше, чем за аналогичный месяц 2019 года. Навалочных грузов было обработано 16,2 млн тонн (+4,8%). Объем перевалки грузов в контейнерах составил 4,6 млн тонн (+8,1%), лесных грузов – 327,7 тыс. тонн (+0,5%).

По остальной номенклатуре наблюдается отрицательная динамика. Генеральных грузов было обработано 4,3 млн тонн (-8,6%). Оборот насыпных грузов составил 3,2 тонн (-16,3%).

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Наибольший объем грузооборота пришелся на порты Балтийского бассейна, которые перевалили 22,2 млн тонн (+5,4%).

На втором месте – порты Азово-Черноморского бассейна. В январе 2020 года они обработали 20,5 млн тонн грузов (-3,6%).

Объем перевалки портов Дальневосточного бассейна увеличился на 4% до 16,5 млн тонн.

Грузооборот портов Арктического бассейна в январе 2020 года составил 8,6 млн тонн (-0,6%).

Порты Каспийского бассейна обработали 720,7 тыс. тонн грузов на 46,1% больше, чем за аналогичный месяц 2019 года.

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