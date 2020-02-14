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поезд компании BHP Billiton
14.02.2020

Самые длинные поезда в истории

    • Официально самым длинным железнодорожным составом в истории считается поезд компании BHP Billiton.

    Железнодорожная ветка Маунт-Ньюман (Mount Newman) принадлежит компании BHP Billiton и используется для перевозки железной руды. Длина полотна составляет 426 километров – это одна из самых длинных частных железнодорожных линий в Австралии. Состав с рудой между городами Ньюман и Порт-Хедленд идет приблизительно 8 часов. Обычно в нем 250 вагонов. Но 21 июня 2001 года был установлен мировой рекорд по длине и грузоподъемности. В тот день в состав входило 682 вагона. Его длина составляла 7 километров 350 метров. В движение состав приводили восемь локомотивов, распределенных по всей его длине. Поезд прошел 276 км от рудников Янди до Порт-Хедленда за 10 часов 4 минуты, перевез 82 тыс. тонн железной руды, а общая масса состава была 99,7 тыс. тонн.

    самый длинный поезд в мире

    До этого рекорд принадлежал южноафриканскому поезду, совершившему свой рейс в августе 1989 года. Состав растянулся на 7,2 км. 9 электрических и 7 дизельных локомотивов тащили 660 вагонов с рудой, каждый весом 105 тонн. Поезд прошел 861 км от Сишена до Салданьи.

    Sishen World Record Train

    Третье почетное место занимает советский состав. 20 февраля 1986 года из Экибастуза на Урал был проведен поезд с каменным углем длинной 6,5 км. В состав входили 439 вагонов и 4 группы по 4 секции электровозов ВЛ80С. Общая масса груженого поезда составила 43,4 тыс. тонны.

    Такова тройка самых длинных поездов в истории. Все они совершили только по одному рейсу из-за слишком большого риска в случае аварии.

    Видео: BHP


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