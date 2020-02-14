Самые длинные поезда в истории

Официально самым длинным железнодорожным составом в истории считается поезд компании BHP Billiton.

Железнодорожная ветка Маунт-Ньюман (Mount Newman) принадлежит компании BHP Billiton и используется для перевозки железной руды. Длина полотна составляет 426 километров – это одна из самых длинных частных железнодорожных линий в Австралии. Состав с рудой между городами Ньюман и Порт-Хедленд идет приблизительно 8 часов. Обычно в нем 250 вагонов. Но 21 июня 2001 года был установлен мировой рекорд по длине и грузоподъемности. В тот день в состав входило 682 вагона. Его длина составляла 7 километров 350 метров. В движение состав приводили восемь локомотивов, распределенных по всей его длине. Поезд прошел 276 км от рудников Янди до Порт-Хедленда за 10 часов 4 минуты, перевез 82 тыс. тонн железной руды, а общая масса состава была 99,7 тыс. тонн.

До этого рекорд принадлежал южноафриканскому поезду, совершившему свой рейс в августе 1989 года. Состав растянулся на 7,2 км. 9 электрических и 7 дизельных локомотивов тащили 660 вагонов с рудой, каждый весом 105 тонн. Поезд прошел 861 км от Сишена до Салданьи.

Третье почетное место занимает советский состав. 20 февраля 1986 года из Экибастуза на Урал был проведен поезд с каменным углем длинной 6,5 км. В состав входили 439 вагонов и 4 группы по 4 секции электровозов ВЛ80С. Общая масса груженого поезда составила 43,4 тыс. тонны.

Такова тройка самых длинных поездов в истории. Все они совершили только по одному рейсу из-за слишком большого риска в случае аварии.

Видео: BHP