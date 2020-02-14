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Почти 15 миллионов TEU в Роттердаме
14.02.2020

Почти 15 миллионов TEU в Роттердаме

    • Контейнерооборот порта Роттердам составил по итогам 2019 года 14.8 млн TEU – на 2,2% больше, чем было перевалено в 2018 году, сообщили SeaNews в Администрации порта. В том числе входящий контейнеропоток вырос на 1,8% до 7,7 млн TEU, исходящий – на 2,3% до 7,1 млн TEU.

    Грузооборот порта в целом практически не изменился – рост на символическую десятую процента до отнюдь не символических 469,4 млн тонн. В том числе на 0,8% выросла перевалка ро-ро грузов, на 2,9% – прочих генеральных грузов.

    Оборот наливных сократился на 0,3% до 211,2 млн тонн, при этом внутри сегмента произошел рост перевалки СПГ (+36,6% до 7,2 млн тонн), сырой нефти (+3,9% до 104,2 млн тонн) и прочих наливных (+10,7% до 31,7 млн тонн), грузопоток нефтепродуктов упал на 12,2% до 68,2 млн тонн.

    Перевалка сухогрузов снизилась на 4% до 74,5 млн тонн, главным образом за счет падения оборота угля (-14,8% до 22,5 млн тонн), также несколько сократилась перевалка железной руды и металлолома (-0,2% до 30 млн тонн) и сельхозгрузов (-0,4% до 9,8 млн тонн). Оборот прочих сухогрузов увеличился на 7,7% до 12,2 млн тонн.

    Фото: Администрация порта Роттердам, фотограф Пауль Мартенс


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