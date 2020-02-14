Перевели на регулярную основу

Сервис «ТрансКонтейнера» доставке опасных грузов в рефконтейнерах из Южной Кореи в Польшу стал регулярным. 10 февраля с причалов ООО «Восточная стивидорная компания» в порту Восточный по маршруту Находка – Брест – Вроцлав отправился второй полносоставный поезд с аккумуляторными батареями для компании LGChem, сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере».

В состав входят рефрижераторные контейнеры, подключенные к установке бесперебойного питания. Отправление следующих контейнерных поездов с ВСК на станцию Малашевиче (Польша) запланировано на 17 и 24 февраля.

Время в пути первых двух поездов от Пусана до Малашевиче, отправленных в декабре 2019 года и в конце января 2020 года, составило 19 суток. Это вдвое быстрее, чем доставка морским транспортом.

Новый сервис «ТрансКонтейнер» реализует совместно с корейской Pantos Logistics в рамках программы по развитию маршрутов для перевозки транзитных грузов.