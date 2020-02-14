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Экспорт и импорт зерновых
14.02.2020

Экспорт и импорт зерновых

    • Россия в 2019 года экспортировала 31,9 млн тонн пшеницы и меслина – на 27,6% меньше 2018 года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых также снизился – на 24,1% (до 6,4 млрд долларов).

    Импортные поставки пшеницы в Россию снизились на 46,7% – до 183,5 тыс. тонн. Импорт кукурузы сократился на 24,9% до 33,2 тыс. тонн. В то же время поставки ячменя в 2019 году существенно увеличились – на 78,3%, составив 29,6 тыс. тонн.

    В денежном выражении импорт пшеницы снизился на 22,6% и составил 46,8 млн долларов. Стоимость поставок кукурузы в РФ уменьшилась на 30,8% до 108,2 млн долларов. Импорт ячменя составил 6 млн долларов – рост в 2,1 раза относительно показателя 2018 года.

    В декабре экспорт пшеницы и меслина снизился по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 29,8% (-1,7% к ноябрю 2019 года), составив 2,7 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт пшеницы составил 537,4 млн долларов (-33,2% к декабрю 2018 и +2,4% к ноябрю 2019 года).

    Импорт пшеницы в отчетном месяце упал на 51,2% к аналогичному уровню 2018 года и на 17,9% к показателю ноября 2019 года – до 18,8 тыс. тонн.

    Кукурузы ввезли на 37,3% меньше, чем в декабре 2018 года, но в 5,3 раза больше, чем в ноябре 2019 года, – 3,7 тыс. тонн. Импорт ячменя в декабре составил 4,4 тыс. тонн (+15,8% к декабрю 2018 года и -34,3% к ноябрю 2019 года).

    В стоимостном выражении импорт пшеницы в декабре составил 6 млн долларов, что на 26,8% меньше показателя аналогичного месяца 2018 года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставок пшеницы в РФ снизилась на 10,4%. Импорт кукурузы составил 11,6 млн долларов – на 39,9% ниже уровня декабря 2018 года (рост в 6,1 раза к ноябрю 2019 года). Импорт ячменя по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 46,2% до 0,7 млн долларов.


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