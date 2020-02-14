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Подписание договора на займ между ОСК и ФРП
14.02.2020

700 млн на производство траулеров и краболовов

    • Фонд развития промышленности (ФРП) и ПАО «Выборгский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) подписали договор займа на 700 млн рублей под поручительство ОСК. По ифнормации ОСК, средства будут предоставлены под 1% годовых в первые три года и 5% на оставшиеся два года и направлены на производство траулеров и судов-краболовов.

    ВСЗ закупит современное оборудование для модернизации мощностей и увеличения объема серийного производства рыболовецких траулеров и судов-краболовов в 1,3 раза. Это будут одни из самых крупных судов для донного промысла в Северном бассейне. Их длина составит 86 метров, ширина – 17 метров, высота борта – 10,1 метра, ледовый класс – Ice4.

    Планируемая производительность по вылову для одного траулера составит до 180 тонн рыбы в сутки.

    Фото: ОСК


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