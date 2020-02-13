ВТБ открыл кредитную линию «Терминалу Астафьева»

ОАО «Терминал Астафьева» было принято решение одобрить крупную сделку между ОАО «Терминал Астафьева» и банком ВТБ. Согласно отчету компании, кредитное соглашение в виде кредитной линии с лимитом выдачи 100 млн рублей сроком на 1095 дней заключено между ОАО «Терминал Астафьева» и банком ВТБ. Процентная ставка – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5% годовых.

По информации компании, кредитная линия предназначена для финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности, приобретения, ремонта, модернизации основных средств (включая недвижимое имущество).

Отметим, что противостояние экологов, жителей Приморья и стивидоров по вопросу угольной пыли не раз обострялись. Весной 218 года Приамурский суд приостановил деятельность «Терминала Астафьева» на 14 суток. В апреле прошлого года краевой суд в Приморье обязал стивидора прекратить хранение и перегрузку угля в микрорайоне КПД Находки.

Во исполнение поручения президента ООО «Терминал Астафьева» 25 декабря 2018 года заключил соглашение с федеральными органами исполнительной власти и согласовал план первоочередных мероприятий по пылеподавлению. «Терминал Астафьева» планирует полностью отказаться от перевалки угля открытым способом, ранее говорилось, что к 2020 году.

ОАО «Терминал Астафьева» занимается перевалкой угля с 2011 года, компания имеет собственный морской причал в Находке, глубина которого позволяет производить погрузку судов дедвейтом до 57,7 тыс. тонны. Бенефициаром терминала является экс-депутат Госдумы Руслан Кондратов.