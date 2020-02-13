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Пункты пропуска на границе с Финляндией и Эстонией реконструируют
13.02.2020

Пункты пропуска на границе с Финляндией и Эстонией реконструируют

    • В рамках федерального проекта «Логистика международной торговли» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» три объекта, находящиеся на территории региона, будут модернизированы три пункта пропуска на границе с Финляндией и Эстонией – Брусничное, Ивангород и Светогорск. Об этом сообщил заместитель руководителя ФГКУ «Росгранстрой» Роман Крапивин на заседании постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Законодательного собрания Ленинградской области.

    Как сообщает пресс-служба Росгранстроя, цель реконструкции – создание современных, оснащенных новейшим оборудованием пунктов пропуска, повышение их пропускной способности для роста и развития экономики при высоком уровне обеспечения безопасности государственной границы. Проектирование по двум объектам (Светогорск и Ивангород) уже ведется. По Брусничному контракт на этот вид работ будет заключен в ближайшее время. К строительно-монтажным работам планируется приступить в 2020-2021 годах, завершить их – в 2022-2023 годах.

    После реконструкции в Ивангороде увеличится площадь стоянки автомобилей для размещения грузовиков, которые сегодня нередко ожидают своей очереди на оформление на улицах города, создавая дискомфорт для населения. Пункты пропуска Светогорск и Брусничное получат новый облик: будут построены новые здания и помещения для сотрудников таможенной и пограничной служб, увеличится количество кабин паспортного контроля, полос движения, будут созданы комфортные условия, как для сотрудников контролирующих органов, так и для пересекающих границу граждан.


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