Почти 24-тысячник

Осенью этого года Hyundai Merchant Marine (HMM) примет в эксплуатацию контейнеровоз «HMM Algericasc» рекордной вместимостью – почти 24 тыс. TEU. Об этом сообщает Splash 24/7 со ссылкой на Alphaliner. Серия из семи судов строится на корейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.

Вместимость судна составит 23 964 TEU, что на 208 TEU вместимости нынешнего контейнеровоза-рекордсмена «MSC Gulsun» и его sistership’ов. Длина мегаконтейненровоза составит 400 м. Он будет вмещать 24 поперечных ряда контейнеров. После сдачи в эксплуатацию в конце сентября судно будет задействовано на трейде Азия – Северная Европа на сервисе FE4 альянса THE Alliance, куда HMM войдет с 1 апреля этого года.