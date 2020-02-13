Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Почти 24-тысячник
13.02.2020

Почти 24-тысячник

    • Осенью этого года Hyundai Merchant Marine (HMM) примет в эксплуатацию контейнеровоз «HMM Algericasc» рекордной вместимостью – почти 24 тыс. TEU. Об этом сообщает Splash 24/7 со ссылкой на Alphaliner. Серия из семи судов строится на корейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.

    Вместимость судна составит 23 964 TEU, что на 208 TEU вместимости нынешнего контейнеровоза-рекордсмена «MSC Gulsun» и его sistership’ов. Длина мегаконтейненровоза составит 400 м. Он будет вмещать 24 поперечных ряда контейнеров. После сдачи в эксплуатацию в конце сентября судно будет задействовано на трейде Азия – Северная Европа на сервисе FE4 альянса THE Alliance, куда HMM войдет с 1 апреля этого года.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.02.2020
    Сколько линии теряют на коронавирусе
    Убытки судоходных линий от коронавируса составляют 350 млн долларов в неделю. Такие данные приводит датское аналитическое агентство Sea-Intelligence. […]
    TEUАзия - ЕвропавспышкаКитай
    0
    30.01.2020
    Первая в мире многозабойная скважина
    Ее пробурила «Роснефть» по новой технологии
    Индияинтересные фактыМесторождениеНефть
    0
    13.02.2020
    Новый партнер альянса 2M
    Южнокорейская SM Line подписала соглашение о сотрудничестве с альянсом 2M, куда входят Maersk и MSC, на трейде Азия […]
    2MHanjinMaerskMSC
    0
    10.02.2020
    DSME построит два танкера-челнока
    Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) построит два танкера-челнока на СПГ для норвежской Knutsen NYK Offshore Tankers (KNOT), […]
    Daewoo Shipbuilding DSMEKNOTБаренцево море
    0
    16.01.2020
    HMM вступает в THE Alliance
    Hyundai Merchant Marine (HMM) заявил о вступлении в альянс THE Alliance, который был создан в апреле 2017 года […]
    Hapag-LloydHyundai Merchant MarineONETHE Alliance
    0
    24.01.2020
    10 самых дорогих инфраструктурных проектов в истории человечества
    Деньги изменяют мир, иногда – в буквальном смысле. Сегодня люди могут строить и перемещать крупные объекты на невероятных […]
    TransportавтомагистральАзия Аэропорт
    0
    20.01.2020
    2M поделится слотами с Hapag-Lloyd
    Hapag-Lloyd подписал соглашение о фрахтовании грузового пространства с Maersk and MSC на трейде Азия – Северная Европа. «Мы […]
    2MHapag-LloydMaerskMSC
    0
    12.02.2020
    Япония подала жалобу из-за сделки по слиянию Hyundai Heavy и Daewoo
    Япония подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за сделки по слиянию Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding […]
    Daewoo Shipbuilding Hyundai Heavy Industries Всемирная торговая организацияжалоба
    0
    09.01.2020
    Второй конвенциональный газовоз MOL для «Ямал СПГ»
    На китайской верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding прошла церемония имянаречения второго конвенционального газовоза СПГ, построенного для MOL и China COSCO […]
    COSCOMOLГазовозНовострой
    0
    14.01.2020
    Самый большой дизельный двигатель в мире
    Сегодня дизельные двигатели используются повсеместно: на тепловозах и грузовиках, судах и тракторах, легковых автомобилях и дизельных электростанциях. Дизельный […]
    MaerskWartsilaДвигательКонтейнеровозы
    1
    17.01.2020
    Все сервисы THE Alliance
    THE Alliance, куда входят Hapag-Lloyd, Ocean Network Express (ONE) и Yang Ming, представил сетку сервисов на 2020 год. […]
    Hapag-LloydONETHE AllianceYang Ming
    0
    13.01.2020
    Все сервисы Ocean Alliance Day 4 Product
    Члены OCEAN Alliance, куда входят COSCO Container Lines, CMA CGM, Evergreen Line и Orient Overseas Container Line, подписали […]
    CMA CGMCOSCOEvergreenOCEAN Alliance
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    13.02.2020 HHLA в 2019 году выросла
    13.02.2020 Контейнерооборот Гданьска
    12.02.2020 «ТрансКонтейнер» запустил первый танк-контейнерный поезд
    12.02.2020 «Модуль» открыл представительство на Дальнем Востоке
    11.02.2020 Новый контейнерный поезд с УЛКТ
    11.02.2020 «ТрансКонтейнер» увеличил прибыль
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ