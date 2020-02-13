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АМП Балтийского моря проводит турнир по мини-футболу и спартакиаду
13.02.2020

АМП Балтийского моря проводит турнир по мини-футболу и спартакиаду

    • Турнир по мини-футболу и спартакиада в годовщину взятия русской эскадрой Федора Ушакова крепости Корфу в Средиземном море (1799-2020)

     

    01 марта 2020 — турнир по мини-футболу и спартакиада в годовщину взятия русской эскадрой Федора Ушакова крепости Корфу в Средиземном море (1799-2020)

    Адрес проведения спортивного мероприятия:

    г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 136 (арена «Красный треугольник»)

    Основные принципы соревнований:

    1)  налаживание коммуникаций в среде профессиональных участников морской и речной отрасли

    2)  привлечение внимания общественности к участникам морской и речной отрасли

    3)  пропаганда здорового образа жизни

    4)  выявление победителей соревнований

    Условия участия – суровые.

    Крайний срок согласования всех заявок на участие — не позднее 14 февраля 2020.

    Для участия необходимо сформировать спортивную мини—футбольную команду из коллектива Вашей организации или предприятия. Команды играют в составе 4+1 (4 в поле, 1 вратарь, количество замен и болельщиков не ограниченно). Состав команды: 5 основных игроков и до 5 запасных. В составе каждой команды должны быть участники спартакиады (армрестлинг, гиря, штанга, подтягивания, подъем ног, прыжки в длину и пр.)

    На момент этой публикации подтвердили свое участие команды следующих ведущих организаций Северо-Запада России:

    1)       АМП Балтийского моря

    2)       Корабли и Люди

    3)       Петербургский нефтяной терминал

    4)       Бронка Феникс

    5)       Балтийское морское буксирное агентство

    6)       Криогаз-Высоцк

    7)       Балтийская таможня

     

    Вопросы по участию:

    Борис Витальевич

    +7 931 203 06 46

    +7 911 785 14 80

    Электронная почта для связи: boris@pasp.ru


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