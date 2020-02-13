АМП Балтийского моря проводит турнир по мини-футболу и спартакиаду

Турнир по мини-футболу и спартакиада в годовщину взятия русской эскадрой Федора Ушакова крепости Корфу в Средиземном море (1799-2020)
01 марта 2020 — турнир по мини-футболу и спартакиада в годовщину взятия русской эскадрой Федора Ушакова крепости Корфу в Средиземном море (1799-2020)
Адрес проведения спортивного мероприятия:
г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 136 (арена «Красный треугольник»)
Основные принципы соревнований:
1) налаживание коммуникаций в среде профессиональных участников морской и речной отрасли
2) привлечение внимания общественности к участникам морской и речной отрасли
3) пропаганда здорового образа жизни
4) выявление победителей соревнований
Условия участия – суровые.
Крайний срок согласования всех заявок на участие — не позднее 14 февраля 2020.
Для участия необходимо сформировать спортивную мини—футбольную команду из коллектива Вашей организации или предприятия. Команды играют в составе 4+1 (4 в поле, 1 вратарь, количество замен и болельщиков не ограниченно). Состав команды: 5 основных игроков и до 5 запасных. В составе каждой команды должны быть участники спартакиады (армрестлинг, гиря, штанга, подтягивания, подъем ног, прыжки в длину и пр.)
На момент этой публикации подтвердили свое участие команды следующих ведущих организаций Северо-Запада России:
1) АМП Балтийского моря
2) Корабли и Люди
3) Петербургский нефтяной терминал
4) Бронка Феникс
5) Балтийское морское буксирное агентство
6) Криогаз-Высоцк
7) Балтийская таможня
Вопросы по участию:
Борис Витальевич
+7 931 203 06 46
+7 911 785 14 80
Электронная почта для связи: boris@pasp.ru