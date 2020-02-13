АМП Балтийского моря проводит турнир по мини-футболу и спартакиаду

Турнир по мини-футболу и спартакиада в годовщину взятия русской эскадрой Федора Ушакова крепости Корфу в Средиземном море (1799-2020)

01 марта 2020 — турнир по мини-футболу и спартакиада в годовщину взятия русской эскадрой Федора Ушакова крепости Корфу в Средиземном море (1799-2020)

Адрес проведения спортивного мероприятия:

г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 136 (арена «Красный треугольник»)

Основные принципы соревнований:

1) налаживание коммуникаций в среде профессиональных участников морской и речной отрасли

2) привлечение внимания общественности к участникам морской и речной отрасли

3) пропаганда здорового образа жизни

4) выявление победителей соревнований

Условия участия – суровые.

Крайний срок согласования всех заявок на участие — не позднее 14 февраля 2020.

Для участия необходимо сформировать спортивную мини—футбольную команду из коллектива Вашей организации или предприятия. Команды играют в составе 4+1 (4 в поле, 1 вратарь, количество замен и болельщиков не ограниченно). Состав команды: 5 основных игроков и до 5 запасных. В составе каждой команды должны быть участники спартакиады (армрестлинг, гиря, штанга, подтягивания, подъем ног, прыжки в длину и пр.)

На момент этой публикации подтвердили свое участие команды следующих ведущих организаций Северо-Запада России:

1) АМП Балтийского моря

2) Корабли и Люди

3) Петербургский нефтяной терминал

4) Бронка Феникс

5) Балтийское морское буксирное агентство

6) Криогаз-Высоцк

7) Балтийская таможня

Вопросы по участию:

Борис Витальевич

+7 931 203 06 46

+7 911 785 14 80

Электронная почта для связи: boris@pasp.ru