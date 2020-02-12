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«ТрансКонтейнер» запустил первый танк-контейнерный поезд
12.02.2020

«ТрансКонтейнер» запустил первый танк-контейнерный поезд

    • «ТрансКонтейнер» отправил первый на сети РЖД прямой ускоренный танк-контейнерный поезд. Как сообщили SeaNews в компании, состав отправился 12 февраля по маршруту Салават (Куйбышевская железная дорога) – Котка (Финские железные дороги) через погранпереход на станции Бусловская Октябрьской железной дороги. Поезд состоит из 114 танк-контейнеров с нефтехимической продукцией.

    Сервис организован в рамках трехстороннего соглашения между филиалом «ТрансКонтейнера» на КбшЖД и ООО «СпецТрансКонтейнер» с ООО «Газпром нефтехим Салават», которое предусматривает перевозку 6 тыс. тонн нефтехимической продукции ежемесячно непрерывным маршрутом в круговом рейсе до финского порта Муссало.

    Ежемесячная погрузка в направлении Финляндии составит 2-3 поезда с дальнейшей перспективой увеличения до 4-5 поездов.

    В настоящее время в «ТрансКонтейнере» прорабатывают возможность организации перевозок ускоренными танк-контейнерными поездами в направлении портов Азово-Черноморского бассейна, где развита терминальная сеть для перевалки химических грузов и дальнейшей их транспортировкой на экспорт.


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