«ТрансКонтейнер» запустил первый танк-контейнерный поезд

«ТрансКонтейнер» отправил первый на сети РЖД прямой ускоренный танк-контейнерный поезд. Как сообщили SeaNews в компании, состав отправился 12 февраля по маршруту Салават (Куйбышевская железная дорога) – Котка (Финские железные дороги) через погранпереход на станции Бусловская Октябрьской железной дороги. Поезд состоит из 114 танк-контейнеров с нефтехимической продукцией.

Сервис организован в рамках трехстороннего соглашения между филиалом «ТрансКонтейнера» на КбшЖД и ООО «СпецТрансКонтейнер» с ООО «Газпром нефтехим Салават», которое предусматривает перевозку 6 тыс. тонн нефтехимической продукции ежемесячно непрерывным маршрутом в круговом рейсе до финского порта Муссало.

Ежемесячная погрузка в направлении Финляндии составит 2-3 поезда с дальнейшей перспективой увеличения до 4-5 поездов.

В настоящее время в «ТрансКонтейнере» прорабатывают возможность организации перевозок ускоренными танк-контейнерными поездами в направлении портов Азово-Черноморского бассейна, где развита терминальная сеть для перевалки химических грузов и дальнейшей их транспортировкой на экспорт.