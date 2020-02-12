Япония подала жалобу из-за сделки по слиянию Hyundai Heavy и Daewoo

Япония подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за сделки по слиянию Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, чтобы оспорить якобы незаконную финансовую поддержку Южной Кореей своих судостроительных компаний.

Это уже второе обращение Японии в ВТО с просьбой провести двусторонние консультации с Южной Кореей. В ноябре 2018 года в первом обращении в ВТО Япония утверждала, что Южная Корея нарушает правила ВТО, предоставляя своим судостроительным компаниям субсидии. Через месяц стороны встретились в Сеуле, однако не смогли урегулировать разногласия. Если в переговорах разногласия не сужаются, то страна, подавшая жалобу, имеет право в течение года запросить повторную консультацию, однако Япония таким правом в положенный срок не воспользовалась. Запрос на консультацию формально инициирует спор в ВТО. Если через два месяца консультации не приведут к разрешению спора, Япония может потребовать вынести решение коллегией.

Министерство промышленности Южной Кореи считает обвинения Японии беспочвенными, а свои действия законными и находящимися в рамках международных норм.

Еврокомиссия должна принять окончательное решение по слиянию Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering к 7 мая.