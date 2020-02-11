Завершено формирование деловой программы ММЛФ

Завершено формирование деловой программы 23-го Московского Международного Логистического Форума, ставшего традиционным для профессионалов из торговых и производственных компаний. В этом году деловая программа стала самой интересной и насыщенной за все 23 года проведения ММЛФ.

На форуме Вас ждут обсуждение итогов 2019 года, актуальных трендов в логистике, практика успешного управления цепями поставок и лучший опыт европейских экспертов.

На форуме выступят более 70 спикеров из крупнейших торговых и производственных компаний

Ритейлеры: X5 Retail Group, М.Видео-Эльдорадо, АШАН Ритейл Россия, МАГНИТ, Вкусвилл-Избенка, Леруа Мерлен Восток, DECATHLON, СТД «Петрович», Галамарт, Mercury, Л`Этуаль, ИЛЬ ДЕ БОТЭ и др.

Поставщики: Coca-Cola HBC Россия, АО «ПРОГРЕСС»/Фруто-няня, Ralf Ringer, Белуга, Технониколь, ПРОДО и др.

Промышленные компании: Северсталь, Газпромнефть, Роснефть, НЛМК, СУЭК, General Electric, СИБУР, Мосэнерго, Моэк, и др.

Кроме того, в рамках ММЛФ-2020 пройдет сессия, в которой выступят международные эксперты. Участники форума смогут получить доступ к лучшим практикам управления цепями поставок от мировых экспертов-лидеров.

Val Susana, Prof. Dr., Director, Zaragoza Logistics Center (ZLC) — Research and educational center on Supply Chain Management, Massachusetts Institute of Technology

Romagnoli Giovanni, Ph.D., University of Parma

Neroni Mattia, Ph.D., University of Parma

Bertolini Massimo, professor, University of Modena

Lang Sebastian, research fellow, Otto von Guericke University, Magdeburg

В рамках Пленарной сессии, которая откроет основной день форума, выступит Вице-Президент Европейской Логистической Ассоциации Jos Marinus.

Основной день 23-го Московского Международного Логистического Форума пройдет 20 февраля в Цифровом Деловом Пространстве (Покровка, 47)

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ