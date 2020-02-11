«ТрансКонтейнер» увеличил прибыль

«ТрансКонтейнер» опубликовал финансовые показатели по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год.

Выручка компании составила 84,6 млрд рублей, на 11,4% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Валовая прибыль увеличилась почти в 1,5 раза до 15,98 млрд рублей.

Чистая прибыль выросла на 29,8% и составила 11,6 млрд рублей.

Операционные расходы увеличились на 5,2% до 68,7 млрд рублей, коммерческие расходы – на 17,8% до 110,8 млн рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года активы компании составили 78,2 млрд рублей, долг – 21,5 млрд рублей.