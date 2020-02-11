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Russian Railways’ Container Traffic
11.02.2020

«ТрансКонтейнер» увеличил прибыль

    • «ТрансКонтейнер» опубликовал финансовые показатели по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год.

    Выручка компании составила 84,6 млрд рублей, на 11,4% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Валовая прибыль увеличилась почти в 1,5 раза до 15,98 млрд рублей.

    Чистая прибыль выросла на 29,8% и составила 11,6 млрд рублей.

    Операционные расходы увеличились на 5,2% до 68,7 млрд рублей, коммерческие расходы – на 17,8% до 110,8 млн рублей.

    По состоянию на 31 декабря 2019 года активы компании составили 78,2 млрд рублей, долг – 21,5 млрд рублей.


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