Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
импорт
11.02.2020

Российский импорт

    • Иконка информация о ПОРТСТАТ
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, по итогам 2019 года импорт в Россию составил 241,3 млрд долларов, на 3,1 млрд долларов или на 1,3% больше по сравнению с 2018 годом. В физическом выражении импорт сократился на 9,3 млн тонн, или на 6,9% и составил 125,2 млн тонн.

    На долю Топ-5 стран приходится 47,4% поставок в денежном выражении и 67,3% в физическом.

     

    В денежном выражении

    Иконка информация о ПОРТСТАТ
    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за декабрь 2019 года.

    Лидером по объему поставок в Россию в денежном выражении на первом месте является Китай. В 2019 году поставки из Китая увеличились на 3,4% до 54 млрд долларов.

    Импорт из Германии снизился на 1,6% и составил 25,1 млрд долларов.

    Из США в Россию было ввезено товаров на сумму 13,2 млрд долларов (+5,6%).

    На 8,2% до 11,2 млрд долларов снизились поставки из Беларуси.

    Замыкает пятерку лидеров Италия. Ввоз товаров в Россию из этой страны за 2019 год вырос на 2,8% и составил 10,9 млрд долларов.

    В физическом выражении

    На первом месте по импорту в Россию в физическом выражении находится Казахстан. В 2019 году отгрузки товаров из Казахстана снизились на 6,3% до 43,1 млн тонн.

    На втором месте – Беларусь. Из Беларуси в Россию было ввезено 15,2 млн тонн грузов, на 22,1% меньше по сравнению с 2018 годом.

    Поставки из Китая выросли на 7,4% и составили 11,6 млн тонн.

    Импорт с Украины сократился до 10,7 млн тонн (-30,1%).

    Поставки из Германии остались на уровне 2018 года – 3,6 млн тонн.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.02.2020
    «Евросиб» удвоил объемы
    По итогам 2019 года объем контейнерных грузов ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» составил 145 тыс. TEU, что […]
    2019ЕвросибИмпортИтоги
    0
    21.01.2020
    Экспорт и импорт меда
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019ИмпортМедСтатистика таможни
    0
    14.01.2020
    Экспорт мяса и субпродуктов
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019МясоСтатистика таможниТСВТ
    0
    15.01.2020
    Контейнерооборот российских портов в декабре 2019 увеличился на 2,2%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в декабре 2019 года вырос в сравнении […]
    2019КонтейнерооборотПорты
    0
    10.01.2020
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 23 декабря 2019 года суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов снизилась на 15,5 тыс. TEU […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозы
    0
    29.01.2020
    От Ближнего Востока до коронавируса
    Динамика цены на нефть
    2019ГазНефтепродуктыНефть
    0
    10.01.2020
    Грузооборот российского транспорта
    По итогам 11 месяцев 2019 года перевозки грузов российским транспортом выросли на 2%, составив 7,58 млрд тонн. Рост […]
    2019АвтотранспортМорской транспортТранспортный сектор
    0
    24.01.2020
    ТOP-5 терминалов России по грузообороту
    2019 год
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПортыСтивидоры
    0
    14.01.2020
    Грузооборот Сайменского канала
    По итогам 2019 года через Сайменский канал перевезли порядка 1053 тыс. тонн различных грузов. Это на 19,2% меньше […]
    2019ГрузооборотСайменский каналсудооборот
    0
    03.02.2020
    Грузооборот российского транспорта
    Итоги 2019 года
    2019АвиаперевозкиАвтотранспортГрузооборот
    0
    23.01.2020
    Экспорт черных металлов
    Объем российского экспорта черных металлов по итогам 11 месяцев 2019 года составил 37,6 млн тонн – на 11% […]
    2019Черные металлыЭкспорт
    0
    04.02.2020
    Все порты Финляндии
    Суммарный контейнерооборот портов Финляндии за 2019 года достиг порядка 1,62 млн TEU. Это на 1,3% больше показателя 2018 […]
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    11.02.2020 Новый контейнерный поезд с УЛКТ
    11.02.2020 «ТрансКонтейнер» увеличил прибыль
    11.02.2020 Контейнерооборот Тайваня
    11.02.2020 Контейнерооборот Южного региона РФ
    10.02.2020 Оборот мировых контейнерных линий
    10.02.2020 Контейнерные порты Турции
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ