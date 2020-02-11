Российский импорт

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, по итогам 2019 года импорт в Россию составил 241,3 млрд долларов, на 3,1 млрд долларов или на 1,3% больше по сравнению с 2018 годом. В физическом выражении импорт сократился на 9,3 млн тонн, или на 6,9% и составил 125,2 млн тонн.

На долю Топ-5 стран приходится 47,4% поставок в денежном выражении и 67,3% в физическом.

В денежном выражении

Лидером по объему поставок в Россию в денежном выражении на первом месте является Китай. В 2019 году поставки из Китая увеличились на 3,4% до 54 млрд долларов.

Импорт из Германии снизился на 1,6% и составил 25,1 млрд долларов.

Из США в Россию было ввезено товаров на сумму 13,2 млрд долларов (+5,6%).

На 8,2% до 11,2 млрд долларов снизились поставки из Беларуси.

Замыкает пятерку лидеров Италия. Ввоз товаров в Россию из этой страны за 2019 год вырос на 2,8% и составил 10,9 млрд долларов.

В физическом выражении

На первом месте по импорту в Россию в физическом выражении находится Казахстан. В 2019 году отгрузки товаров из Казахстана снизились на 6,3% до 43,1 млн тонн.

На втором месте – Беларусь. Из Беларуси в Россию было ввезено 15,2 млн тонн грузов, на 22,1% меньше по сравнению с 2018 годом.

Поставки из Китая выросли на 7,4% и составили 11,6 млн тонн.

Импорт с Украины сократился до 10,7 млн тонн (-30,1%).

Поставки из Германии остались на уровне 2018 года – 3,6 млн тонн.