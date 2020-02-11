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Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
11.02.2020

Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС

    • Еврокомиссия ввела на обязательной основе регистрацию в системе TRACES (Trade Control and Expert System) для экспортеров и импортеров, а также перевозчиков продукции животного и растительного происхождения (это касается как сельхозпродукции и продуктов питания, так и живых животных и растений).

    Требование регистрации распространяется как на тех, кто работает между странами ЕС, так и на тех, кто ввозит такую продукцию в ЕС из третьих стран или вывозит ее из стран ЕС в третьи страны.

    Регистрация стала обязательной с 14 декабря прошлого года, Россельхознадзор уведомил об этом в конце января этого года. Публикуем информационное письмо.

    Письмо Россельхознадзора


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