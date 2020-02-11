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Обращение морских агентов в ФТС
11.02.2020

Новый контейнерный поезд с УЛКТ

    • Запущен новый ускоренный контейнерный сервис с «Усть-Лужского контейнерного терминала» в Ворсино (терминал «Таском»). Как сообщили SeaNews в Global Ports, первый поезд прибыл в Москву 10 февраля.

    Рейсы будут осуществляться один раз в неделю. Сервис ориентирован на традиционный контейнерный грузопоток, в структуре погрузки – товары народного потребления и строительные материалы.

    Как отмечают в группе, новый маршрут предоставит клиентам возможность отправки любых партий груза (от одного контейнера), включая тяжелые контейнеры до 28 тонн. Сервис обеспечен электронным документооборотом и интегрирован в единый клиентский портал Global Ports.


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