Новый контейнерный поезд с УЛКТ

Запущен новый ускоренный контейнерный сервис с «Усть-Лужского контейнерного терминала» в Ворсино (терминал «Таском»). Как сообщили SeaNews в Global Ports, первый поезд прибыл в Москву 10 февраля.

Рейсы будут осуществляться один раз в неделю. Сервис ориентирован на традиционный контейнерный грузопоток, в структуре погрузки – товары народного потребления и строительные материалы.

Как отмечают в группе, новый маршрут предоставит клиентам возможность отправки любых партий груза (от одного контейнера), включая тяжелые контейнеры до 28 тонн. Сервис обеспечен электронным документооборотом и интегрирован в единый клиентский портал Global Ports.