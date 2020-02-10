Всю дорогу на СПГ

MAN Energy Solutions показал суда, на которых установлены разработанные компанией двухтопливные двухтактных двигатели MAN B&W S60ME-GI (-Gas Injection), работающие как на традиционном бункере, так и на сжиженном природном газе.

Это автомобилевозы PCTC, построенные по заказу Siem Car Carriers на верфи Xiamen Shipyard в Китае. Имянаречение судов состоялось в ноябре прошлого года. Автомобилевозы получили имена «Siem Confucius» и «Siem Aristotle». Это будете первые PCTC, задействованные на трансатлантическом трейде, которые будут работать на СПГ всю дорогу.

Помимо главных двигателей MAN B&W S60ME-GI, оборудованных системой непосредственного впрыска и системой очистки выхлопных газов, на судах установлены вспомогательные двигатели, также работающие на СПГ, – два двигателя 9L28/32DF и один 7L28/32DF.

Винты на судах – также разработки MAN – это четырехлопастные MAN Alpha диаметром 6,95 м, построенные по лицензии MAN на заводе Dalian Marine Propeller Co. в Китае.

Видео: MAN Energy Solutions