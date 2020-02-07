Самые необычные исчезновения судов

Корабли-призраки или фантомы, возникающие на горизонте и исчезающие, по поверью моряков, предвещают беду. То же и с кораблями, оставленными экипажами.

За историю мореплавания Мировой океан забрал много жизней – сотни и тысячи пропавших моряков, годы поиска. С развитием средств связи и радиолокации, когда спутниковые системы слежения охватывают все уголки Земли, бесследное исчезновение любого крупного объекта кажется чем-то невозможным. Даже если суда иногда пропадали с радаров, то потом все равно обнаруживались неподалеку от места затухания сигнала, что обычно свидетельствовало о возникновении аварийной ситуации. Но в мировой истории судоходства до сих пор встречаются загадочные исчезновения, тайну которых удается раскрыть лишь годы спустя.

Барк «Копенгаген»

Одна из морских загадок – бесследное исчезновение датского пятимачтового учебного барка «Копенгаген», построенного в 1921 году. Он считался одним из самых крупных и надежных парусников. За всю историю парусного флота было построено всего шесть таких судов. Корпус «Копенгагена» был изготовлен из высококачественной стали, он был оснащен дизелем, электро- и радиостанциями и электрическими палубными лебедками.

«Копенгаген» был не только грузовым, но и учебным судном. Причем в последнем рейсе большинство команды были кадеты. В декабре 1928 года судно вышло из Буэнос-Айреса и направилось в австралийский Мельбурн. Переход должен был продлиться полтора месяца по хорошо известному и не самому сложному маршруту. Но уже через неделю «Копенгаген» перестал выходить на связь. Его останки искали целый год. Никаких достоверных сведений о судьбе огромного парусника и 61 человека на его борту получено не было. Комиссия по расследованию происшествия пришла к выводу, что судно погибло в результате непреодолимых сил стихии и непредвиденных случайностей. Но остается неясным, почему крушение произошло так быстро, что экипаж не смог передать сигнал бедствия, имея на борту все необходимое оборудование.

В 1935 году в пустыне Намиб в Южной Африке были найдены 7 скелетов. Антропологи определили, что умершие были европейцами. По сохранившимся на остатках одежды пуговицам с якорями было установлено, что погибшие явно были кадетами торгового флота Дании. А в 2012 году группа дайверов нашла остов некоего судна возле юго-западного побережья Тристан-да-Куньи.

USS «Циклоп»

Самый большой военный транспорт американских ВМС, USS «Циклоп», бесследно исчез в марте 1918 года в Бермудском треугольнике. Без вести пропали 306 человек – члены экипажа и пассажиры. Судно перевозило марганцевую руду. Согласно последнему сообщению, внештатных ситуаций на борту не возникало, а погода на пути следования не предвещала ничего плохого. Тем не менее, «Циклоп» на связь больше не вышел. Спасателям не удалось обнаружить ни обломков, ни следов топлива, ни шлюпок, ни тел погибших моряков. Высказывались предположения, что «Циклоп» был потоплен немецкой подводной лодкой, однако Германия эту информацию опровергла. Среди других версий были бунт экипажа и захват судна, взрыв марганца и другие. Но ни одна из гипотез не нашла точного подтверждения.

Теплоход «Любовь Орлова»

Советский круизный лайнер «Любовь Орлова» был построен в 1976 году в Югославии и до 1999 года входил в состав флота «Дальневосточного морского пароходства». Затем судно было переоборудовано для арктических круизов-экспедиций и передано другой компании. В 2013 году очередная фирма приобрела советский теплоход и планировала отбуксировать его из Канады в Доминиканскую Республику для распила на металлолом.

Во время перехода у тянущего судно буксира лопнул буксировочный трос. И с 24 января 2013 года «Любовь Орлова» находится в свободном дрейфе в Атлантическом океане. С тех пор в СМИ периодически появляются сообщения, что теплоход видели то в одном, то в другом районе, но ни одно из них не подтвердилось. По всей видимости, если судно не затонуло, то до сих пор продолжает бороздить просторы Мирового океана.

«Котопахи» нашли

В районе Бермудского треугольника недавно нашли пароход под названием «Котопахи», который таинственным образом исчез в 1925 году.

29 ноября 1925 года торговое судно «Котопахи» с грузом угля вышло из Чарльстона в направлении Гаваны. Спустя два дня судно подало сигнал бедствия, после чего бесследно исчезло. Попытки найти и спасти экипаж оказались безуспешными. Спасатели не нашли ни обломков, ни спасательных шлюпок, ни тел погибших.

Прояснить судьбу пропавшего корабля удалось морскому биологу Майклу и историку Гаю Уолтерсу. Изучив архивные документы, они предположили, что судно могло затонуть в районе порта Сент-Огастин, известном как место гибели неизвестного судна XX века. Обследование обломков позволило утверждать: неизвестное судно – это именно «Котопахи».

По материалам РИА Новости