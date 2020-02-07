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Международный транспортный форум «ЮгТранс»
07.02.2020

Международный транспортный форум «ЮгТранс»

    • 2 – 3 апреля 2020 года в Геленджике, в пятизвёздочном Kempinski Grand Hotel, состоится 16-й Международный транспортный форум «ЮгТранс».

    Мероприятие будет включать деловую часть программы, гала-ужин, профессиональную экскурсию по объектам транспортной инфраструктуры и осмотр достопримечательностей Черноморского региона. 

     

    Конференция рассчитана, в первую очередь, на портовиков, фрахтователей, железнодорожников, экспедиторов, фрахтовых брокеров и морских агентов. Мы также приглашаем российских и иностранных судовладельцев, представителей перевозчиков, трейдеров, бункеровочные и стивидорные компании, сюрвейеров, страховщиков, банкиров, морских юристов и всех профессионалов, заинтересованных в развитии бизнеса в Азово-Черноморском и Каспийском регионах. 

    Форум будет проходить два дня. Основные мероприятия запланированы на 2 апреля. В конгресс-центре Kempinski Grand Hotel пройдет конференция, посвящённая различным вопросам транспортно-логистического бизнеса. 

    Среди тем конференции: 

    • Международная конкуренция и партнёрство в регионе
    • Анализ текущей ситуации на фрахтовом рынке
    • Влияние санкций на бизнес в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах: особенности взаимодействия и решения
    • Сравнение ценовых условий перевозок по основным маршрутам через Чёрное море: кейсы транспортных компаний
    • Современные вызовы контейнеризации
    • Прогнозируемое перераспределение грузопотоков в портах Азово-Черноморского бассейна.

    16-й Международный транспортный форум «ЮгТранс» будет проходить в формате расширенной дискуссии.

    После конференции состоится вечерний приёмBlack Sea Gala Dinner для установления неформальных контактов между участниками.

    Второй день, 3 апреля, будет не менее насыщенным. Участников форума ждёт обзорная экскурсия по черноморским достопримечательностям, посещение объектов транспортной инфраструктуры региона и программа Business & Gastronomy – встреча «без галустуков» с дегустацией местных специалитетов.

    Приглашаем Вас принять участие в работе 16-го Международного транспортного форума «ЮгТранс» – встрече бизнеса Азово-Черноморского и Каспийского регионов! 

    Подробности и регистрация


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