Кадровые перестановки в группе «Дело»

Игорь Яковенко покинет пост руководителя ООО «УК «Дело» и продолжит заниматься развитием стивидорного бизнеса группы в качестве генерального директора ООО «ДелоПортс», сообщили SeaNews в группе «Дело».

На должность первого исполнительного вице-президента – генерального директора ООО «УК «Дело» рассматривается кандидатура Артема Полякова.

На позицию вице-президентов группы компаний «Дело» будут номинированы Сергей Заворотынский и Михаил Максимов. В ближайшее время планируется вынесение кандидатур на утверждение совета директоров.

Ранее на должности старших вице-президентов были назначены Андрей Ященко, который курирует вопросы стратегического развития и финансов, и Дмитрий Паньков, отвечающий за корпоративное управление, правовые вопросы, сделки слияний и поглощений.

Должность финансового директора и вице-президента группы занимает Елена Суркова.

Планируются кадровые изменения и в ПАО «ТрансКонтейнер», основным акционером которого в конце прошлого года стало ООО «Дело-Центр» – дочерняя компания ООО «УК «Дело».

В руководство «ТрансКонтейнера» будут номинированы Александр Исурин, Павел Скачков и Сергей Долгов.

В Совет директоров «ТрансКонтейнера» группой компаний «Дело» будет номинировать Сергея Шишкарёва, Петра Баскакова, Ивана Беседина, а также ряд независимых директоров, имеющих значительный опыт работы в сфере транспорта, логистики и корпоративного управления.

Внеочередное общее собрание акционеров «ТрансКонтейнера» по вопросу избрания членов совета директоров назначено на 26 марта 2020 года.

Полный список кандидатур для избрания в состав совета директоров будет представлен группой компаний «Дело» в срок до 25 февраля 2020 года.