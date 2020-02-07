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Кадровые перестановки в группе «Дело»
07.02.2020

Кадровые перестановки в группе «Дело»

    • Игорь Яковенко покинет пост руководителя ООО «УК «Дело» и продолжит заниматься развитием стивидорного бизнеса группы в качестве генерального директора ООО «ДелоПортс», сообщили SeaNews в группе «Дело». 

    На должность первого исполнительного вице-президента – генерального директора ООО «УК «Дело» рассматривается кандидатура Артема Полякова.

    На позицию вице-президентов группы компаний «Дело» будут номинированы Сергей Заворотынский и Михаил Максимов. В ближайшее время планируется вынесение кандидатур на утверждение совета директоров.

    Ранее на должности старших вице-президентов были назначены Андрей Ященко, который курирует вопросы стратегического развития и финансов, и Дмитрий Паньков, отвечающий за корпоративное управление, правовые вопросы, сделки слияний и поглощений.

    Должность финансового директора и вице-президента группы занимает Елена Суркова.

    Планируются кадровые изменения и в ПАО «ТрансКонтейнер», основным акционером которого в конце прошлого года стало  ООО «Дело-Центр» – дочерняя компания ООО «УК «Дело».

    В руководство «ТрансКонтейнера» будут номинированы Александр Исурин, Павел Скачков и Сергей Долгов.

    В Совет директоров «ТрансКонтейнера» группой компаний «Дело» будет номинировать Сергея Шишкарёва, Петра Баскакова, Ивана Беседина, а также ряд независимых директоров, имеющих значительный опыт работы в сфере транспорта, логистики и корпоративного управления.

    Внеочередное общее собрание акционеров «ТрансКонтейнера» по вопросу избрания членов совета директоров назначено на 26 марта 2020 года.

    Полный список кандидатур для избрания в состав совета директоров будет представлен группой компаний «Дело» в срок до 25 февраля 2020 года.


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